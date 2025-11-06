GiełdaDEX+
Aktualna cena Crome to 0.00818584 USD. Śledź aktualizacje cen CROME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CROME łatwo w MEXC już teraz.

Logo Crome

Cena Crome (CROME)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CROME do USD:

$0.00818584
+1.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Crome (CROME) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Crome (CROME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00802367
Minimum 24h
$ 0.00837496
Maksimum 24h

$ 0.00802367
$ 0.00837496
$ 0.322876
$ 0.00772015
-0.17%

+1.21%

-15.56%

-15.56%

Aktualna cena Crome (CROME) wynosi $0.00818584. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROME wahał się między $ 0.00802367 a $ 0.00837496, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROME w historii to $ 0.322876, a najniższy to $ 0.00772015.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROME zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +1.21% w ciągu 24 godzin i o -15.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crome (CROME)

$ 8.19K
--
$ 8.19K
1.00M
1,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Crome wynosi $ 8.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROME w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.19K.

Historia ceny Crome (CROME) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crome do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crome do USD wyniosła $ -0.0022056762.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crome do USD wyniosła $ -0.0073160601.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crome do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.21%
30 Dni$ -0.0022056762-26.94%
60 dni$ -0.0073160601-89.37%
90 dni$ 0--

Co to jest Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Crome (w USD)

Jaka będzie wartość Crome (CROME) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crome (CROME) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crome.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crome!

CROME na lokalne waluty

Tokenomika Crome (CROME)

Zrozumienie tokenomiki Crome (CROME) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CROMEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crome (CROME)

Jaka jest dziś wartość Crome (CROME)?
Aktualna cena CROME w USD wynosi 0.00818584USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CROME do USD?
Aktualna cena CROME w USD wynosi $ 0.00818584. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crome?
Kapitalizacja rynkowa dla CROME wynosi $ 8.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CROME w obiegu?
W obiegu CROME znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CROME?
CROME osiąga ATH w wysokości 0.322876 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CROME?
CROME zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00772015 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CROME?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CROME wynosi -- USD.
Czy w tym roku CROME pójdzie wyżej?
CROME może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CROME, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:39 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

