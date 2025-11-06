Informacje o cenie Crome (CROME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00802367 $ 0.00802367 $ 0.00802367 Minimum 24h $ 0.00837496 $ 0.00837496 $ 0.00837496 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00802367$ 0.00802367 $ 0.00802367 Maksimum 24h $ 0.00837496$ 0.00837496 $ 0.00837496 Historyczne maksimum $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Najniższa cena $ 0.00772015$ 0.00772015 $ 0.00772015 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) +1.21% Zmiana ceny (7D) -15.56% Zmiana ceny (7D) -15.56%

Aktualna cena Crome (CROME) wynosi $0.00818584. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROME wahał się między $ 0.00802367 a $ 0.00837496, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROME w historii to $ 0.322876, a najniższy to $ 0.00772015.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROME zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +1.21% w ciągu 24 godzin i o -15.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crome (CROME)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crome wynosi $ 8.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROME w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.19K.