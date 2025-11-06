GiełdaDEX+
Cena CreatorDAO (CREATOR)

$0.00492192
+11.80%1D
CreatorDAO (CREATOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:01 (UTC+8)

Informacje o cenie CreatorDAO (CREATOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00436795
Minimum 24h
$ 0.00492192
Maksimum 24h

$ 0.00436795
$ 0.00492192
$ 0.02225446
$ 0.00269697
-0.31%

+10.02%

-15.57%

-15.57%

Aktualna cena CreatorDAO (CREATOR) wynosi $0.0048254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CREATOR wahał się między $ 0.00436795 a $ 0.00492192, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CREATOR w historii to $ 0.02225446, a najniższy to $ 0.00269697.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CREATOR zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +10.02% w ciągu 24 godzin i o -15.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CreatorDAO (CREATOR)

$ 1.15M
--
$ 4.82M
238.80M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa CreatorDAO wynosi $ 1.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CREATOR w obiegu wynosi 238.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.82M.

Historia ceny CreatorDAO (CREATOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CreatorDAO do USD wyniosła $ +0.00043965.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CreatorDAO do USD wyniosła $ +0.0014738875.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CreatorDAO do USD wyniosła $ -0.0022978178.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CreatorDAO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00043965+10.02%
30 Dni$ +0.0014738875+30.54%
60 dni$ -0.0022978178-47.61%
90 dni$ 0--

Co to jest CreatorDAO (CREATOR)

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CreatorDAO (CREATOR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CreatorDAO (w USD)

Jaka będzie wartość CreatorDAO (CREATOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CreatorDAO (CREATOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CreatorDAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny CreatorDAO!

CREATOR na lokalne waluty

Tokenomika CreatorDAO (CREATOR)

Zrozumienie tokenomiki CreatorDAO (CREATOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CREATORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CreatorDAO (CREATOR)

Jaka jest dziś wartość CreatorDAO (CREATOR)?
Aktualna cena CREATOR w USD wynosi 0.0048254USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CREATOR do USD?
Aktualna cena CREATOR w USD wynosi $ 0.0048254. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CreatorDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla CREATOR wynosi $ 1.15M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CREATOR w obiegu?
W obiegu CREATOR znajduje się 238.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CREATOR?
CREATOR osiąga ATH w wysokości 0.02225446 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CREATOR?
CREATOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00269697 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CREATOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CREATOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CREATOR pójdzie wyżej?
CREATOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CREATOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CreatorDAO (CREATOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

