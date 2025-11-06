Informacje o cenie CreatorDAO (CREATOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00436795 $ 0.00436795 $ 0.00436795 Minimum 24h $ 0.00492192 $ 0.00492192 $ 0.00492192 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00436795$ 0.00436795 $ 0.00436795 Maksimum 24h $ 0.00492192$ 0.00492192 $ 0.00492192 Historyczne maksimum $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Najniższa cena $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) +10.02% Zmiana ceny (7D) -15.57% Zmiana ceny (7D) -15.57%

Aktualna cena CreatorDAO (CREATOR) wynosi $0.0048254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CREATOR wahał się między $ 0.00436795 a $ 0.00492192, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CREATOR w historii to $ 0.02225446, a najniższy to $ 0.00269697.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CREATOR zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +10.02% w ciągu 24 godzin i o -15.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CreatorDAO (CREATOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Podaż w obiegu 238.80M 238.80M 238.80M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CreatorDAO wynosi $ 1.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CREATOR w obiegu wynosi 238.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.82M.