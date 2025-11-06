Informacje o cenie CRAWJU (CRAWJU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00054502 $ 0.00054502 $ 0.00054502 Minimum 24h $ 0.00058625 $ 0.00058625 $ 0.00058625 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00054502$ 0.00054502 $ 0.00054502 Maksimum 24h $ 0.00058625$ 0.00058625 $ 0.00058625 Historyczne maksimum $ 0.00438897$ 0.00438897 $ 0.00438897 Najniższa cena $ 0.00047446$ 0.00047446 $ 0.00047446 Zmiana ceny (1H) +2.32% Zmiana ceny (1D) +2.00% Zmiana ceny (7D) -40.64% Zmiana ceny (7D) -40.64%

Aktualna cena CRAWJU (CRAWJU) wynosi $0.00056229. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRAWJU wahał się między $ 0.00054502 a $ 0.00058625, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRAWJU w historii to $ 0.00438897, a najniższy to $ 0.00047446.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRAWJU zmieniły się o +2.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.00% w ciągu 24 godzin i o -40.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CRAWJU (CRAWJU)

Kapitalizacja rynkowa $ 558.98K$ 558.98K $ 558.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 558.98K$ 558.98K $ 558.98K Podaż w obiegu 994.11M 994.11M 994.11M Całkowita podaż 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CRAWJU wynosi $ 558.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRAWJU w obiegu wynosi 994.11M, przy całkowitej podaży 994109792.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 558.98K.