Informacje o cenie Craft Engine (CRAFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.83% Zmiana ceny (7D) -27.58% Zmiana ceny (7D) -27.58%

Aktualna cena Craft Engine (CRAFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRAFT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRAFT w historii to $ 0.00321117, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRAFT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.83% w ciągu 24 godzin i o -27.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Craft Engine (CRAFT)

Kapitalizacja rynkowa $ 65.45K$ 65.45K $ 65.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 88.45K$ 88.45K $ 88.45K Podaż w obiegu 74.00M 74.00M 74.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Craft Engine wynosi $ 65.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRAFT w obiegu wynosi 74.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.45K.