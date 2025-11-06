GiełdaDEX+
Aktualna cena Craft Engine to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRAFT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRAFT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRAFT

Informacje o cenie CRAFT

Czym jest CRAFT

Biała księga CRAFT

Oficjalna strona internetowa CRAFT

Tokenomika CRAFT

Prognoza cen CRAFT

Logo Craft Engine

Cena Craft Engine (CRAFT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRAFT do USD:

$0.000884
-0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Craft Engine (CRAFT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Craft Engine (CRAFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00321117
$ 0
-0.00%

-0.83%

-27.58%

-27.58%

Aktualna cena Craft Engine (CRAFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRAFT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRAFT w historii to $ 0.00321117, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRAFT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.83% w ciągu 24 godzin i o -27.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Craft Engine (CRAFT)

$ 65.45K
--
$ 88.45K
74.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Craft Engine wynosi $ 65.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRAFT w obiegu wynosi 74.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.45K.

Historia ceny Craft Engine (CRAFT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Craft Engine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Craft Engine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Craft Engine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Craft Engine do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.83%
30 Dni$ 0-37.39%
60 dni$ 0-46.19%
90 dni$ 0--

Co to jest Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Craft Engine (CRAFT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Craft Engine (w USD)

Jaka będzie wartość Craft Engine (CRAFT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Craft Engine (CRAFT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Craft Engine.

Sprawdź teraz prognozę ceny Craft Engine!

CRAFT na lokalne waluty

Tokenomika Craft Engine (CRAFT)

Zrozumienie tokenomiki Craft Engine (CRAFT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRAFTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Craft Engine (CRAFT)

Jaka jest dziś wartość Craft Engine (CRAFT)?
Aktualna cena CRAFT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRAFT do USD?
Aktualna cena CRAFT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Craft Engine?
Kapitalizacja rynkowa dla CRAFT wynosi $ 65.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRAFT w obiegu?
W obiegu CRAFT znajduje się 74.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRAFT?
CRAFT osiąga ATH w wysokości 0.00321117 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRAFT?
CRAFT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRAFT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRAFT wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRAFT pójdzie wyżej?
CRAFT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRAFT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Craft Engine (CRAFT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

