Informacje o cenie Crackcoon (CHEWY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00145338$ 0.00145338 $ 0.00145338 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.19% Zmiana ceny (7D) -18.70% Zmiana ceny (7D) -18.70%

Aktualna cena Crackcoon (CHEWY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHEWY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHEWY w historii to $ 0.00145338, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHEWY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.19% w ciągu 24 godzin i o -18.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crackcoon (CHEWY)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crackcoon wynosi $ 7.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHEWY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.82K.