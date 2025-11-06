Informacje o cenie Concilium (CONCILIUM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Minimum 24h $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Maksimum 24h $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Historyczne maksimum $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Najniższa cena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Zmiana ceny (1H) +1.34% Zmiana ceny (1D) -1.55% Zmiana ceny (7D) -36.01% Zmiana ceny (7D) -36.01%

Aktualna cena Concilium (CONCILIUM) wynosi $2.22. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CONCILIUM wahał się między $ 2.13 a $ 2.26, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CONCILIUM w historii to $ 5.57, a najniższy to $ 1.16.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CONCILIUM zmieniły się o +1.34% w ciągu ostatniej godziny, o -1.55% w ciągu 24 godzin i o -36.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Concilium (CONCILIUM)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.81M$ 10.81M $ 10.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.09M$ 11.09M $ 11.09M Podaż w obiegu 4.88M 4.88M 4.88M Całkowita podaż 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Obecna kapitalizacja rynkowa Concilium wynosi $ 10.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CONCILIUM w obiegu wynosi 4.88M, przy całkowitej podaży 4999999.999999373. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.09M.