Aktualna cena Concentric Industries to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CONCENTRIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CONCENTRIC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CONCENTRIC

Informacje o cenie CONCENTRIC

Czym jest CONCENTRIC

Oficjalna strona internetowa CONCENTRIC

Tokenomika CONCENTRIC

Prognoza cen CONCENTRIC

Logo Concentric Industries

Cena Concentric Industries (CONCENTRIC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CONCENTRIC do USD:

$0.00054521
$0.00054521$0.00054521
-6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:14:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-6.91%

-21.01%

-21.01%

Aktualna cena Concentric Industries (CONCENTRIC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CONCENTRIC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CONCENTRIC w historii to $ 0.00442362, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CONCENTRIC zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o -6.91% w ciągu 24 godzin i o -21.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 475.32K
$ 475.32K$ 475.32K

--
----

$ 545.18K
$ 545.18K$ 545.18K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Obecna kapitalizacja rynkowa Concentric Industries wynosi $ 475.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CONCENTRIC w obiegu wynosi 871.82M, przy całkowitej podaży 999946936.5288035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 545.18K.

Historia ceny Concentric Industries (CONCENTRIC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Concentric Industries do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Concentric Industries do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Concentric Industries do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Concentric Industries do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.91%
30 Dni$ 0-13.25%
60 dni$ 0-70.97%
90 dni$ 0--

Co to jest Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Concentric Industries (CONCENTRIC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Concentric Industries (w USD)

Jaka będzie wartość Concentric Industries (CONCENTRIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Concentric Industries (CONCENTRIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Concentric Industries.

Sprawdź teraz prognozę ceny Concentric Industries!

CONCENTRIC na lokalne waluty

Tokenomika Concentric Industries (CONCENTRIC)

Zrozumienie tokenomiki Concentric Industries (CONCENTRIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CONCENTRICjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Concentric Industries (CONCENTRIC)

Jaka jest dziś wartość Concentric Industries (CONCENTRIC)?
Aktualna cena CONCENTRIC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CONCENTRIC do USD?
Aktualna cena CONCENTRIC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Concentric Industries?
Kapitalizacja rynkowa dla CONCENTRIC wynosi $ 475.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CONCENTRIC w obiegu?
W obiegu CONCENTRIC znajduje się 871.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CONCENTRIC?
CONCENTRIC osiąga ATH w wysokości 0.00442362 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CONCENTRIC?
CONCENTRIC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CONCENTRIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CONCENTRIC wynosi -- USD.
Czy w tym roku CONCENTRIC pójdzie wyżej?
CONCENTRIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CONCENTRIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:14:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Concentric Industries (CONCENTRIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

