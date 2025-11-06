Informacje o cenie Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.43% Zmiana ceny (1D) -6.91% Zmiana ceny (7D) -21.01% Zmiana ceny (7D) -21.01%

Aktualna cena Concentric Industries (CONCENTRIC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CONCENTRIC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CONCENTRIC w historii to $ 0.00442362, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CONCENTRIC zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o -6.91% w ciągu 24 godzin i o -21.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Concentric Industries (CONCENTRIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 475.32K$ 475.32K $ 475.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 545.18K$ 545.18K $ 545.18K Podaż w obiegu 871.82M 871.82M 871.82M Całkowita podaż 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Obecna kapitalizacja rynkowa Concentric Industries wynosi $ 475.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CONCENTRIC w obiegu wynosi 871.82M, przy całkowitej podaży 999946936.5288035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 545.18K.