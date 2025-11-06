GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ComputerStrategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CMPSTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CMPSTR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ComputerStrategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CMPSTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CMPSTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CMPSTR

Informacje o cenie CMPSTR

Czym jest CMPSTR

Oficjalna strona internetowa CMPSTR

Tokenomika CMPSTR

Prognoza cen CMPSTR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ComputerStrategy

Cena ComputerStrategy (CMPSTR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CMPSTR do USD:

--
----
+1.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ComputerStrategy (CMPSTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:03:06 (UTC+8)

Informacje o cenie ComputerStrategy (CMPSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+1.68%

-22.31%

-22.31%

Aktualna cena ComputerStrategy (CMPSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CMPSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CMPSTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CMPSTR zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +1.68% w ciągu 24 godzin i o -22.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ComputerStrategy (CMPSTR)

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

--
----

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

931.60M
931.60M 931.60M

931,596,964.5336446
931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Obecna kapitalizacja rynkowa ComputerStrategy wynosi $ 16.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CMPSTR w obiegu wynosi 931.60M, przy całkowitej podaży 931596964.5336446. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.25K.

Historia ceny ComputerStrategy (CMPSTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ComputerStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ComputerStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ComputerStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ComputerStrategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.68%
30 Dni$ 0-77.79%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest ComputerStrategy (CMPSTR)

OkComputer Strategy is a unique trading mechanism that directly connects NFT demand to token value. With every swap, the system automatically buys and sells Ok Computers, generating liquidity and sustaining continuous market activity. All revenue captured is funneled into burning $CMPSTR, permanently reducing supply. This flywheel model unites collector culture with deflationary tokenomics, ensuring that the more Ok Computers trade, the stronger and scarcer $CMPSTR becomes.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ComputerStrategy (CMPSTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ComputerStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość ComputerStrategy (CMPSTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ComputerStrategy (CMPSTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ComputerStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny ComputerStrategy!

CMPSTR na lokalne waluty

Tokenomika ComputerStrategy (CMPSTR)

Zrozumienie tokenomiki ComputerStrategy (CMPSTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CMPSTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ComputerStrategy (CMPSTR)

Jaka jest dziś wartość ComputerStrategy (CMPSTR)?
Aktualna cena CMPSTR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CMPSTR do USD?
Aktualna cena CMPSTR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ComputerStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla CMPSTR wynosi $ 16.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CMPSTR w obiegu?
W obiegu CMPSTR znajduje się 931.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CMPSTR?
CMPSTR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CMPSTR?
CMPSTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CMPSTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CMPSTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CMPSTR pójdzie wyżej?
CMPSTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CMPSTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:03:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ComputerStrategy (CMPSTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,259.26
$103,259.26$103,259.26

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.74
$3,380.74$3,380.74

-0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.78
$158.78$158.78

-1.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,259.26
$103,259.26$103,259.26

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.74
$3,380.74$3,380.74

-0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3192
$2.3192$2.3192

+1.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.78
$158.78$158.78

-1.08%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0906
$1.0906$1.0906

+0.49%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2035
$0.2035$0.2035

+307.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000438
$0.0000000438$0.0000000438

+190.06%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23909
$0.23909$0.23909

+88.60%