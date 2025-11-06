Informacje o cenie Compound USDC (CUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02523599 $ 0.02523599 $ 0.02523599 Minimum 24h $ 0.02528907 $ 0.02528907 $ 0.02528907 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02523599$ 0.02523599 $ 0.02523599 Maksimum 24h $ 0.02528907$ 0.02528907 $ 0.02528907 Historyczne maksimum $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Najniższa cena $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.00% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Compound USDC (CUSDC) wynosi $0.0252645. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CUSDC wahał się między $ 0.02523599 a $ 0.02528907, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CUSDC w historii to $ 0.220912, a najniższy to $ 0.00620705.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CUSDC zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Compound USDC (CUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.06M$ 32.06M $ 32.06M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.06M$ 32.06M $ 32.06M Podaż w obiegu 1.27B 1.27B 1.27B Całkowita podaż 1,268,804,464.411968 1,268,804,464.411968 1,268,804,464.411968

Obecna kapitalizacja rynkowa Compound USDC wynosi $ 32.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CUSDC w obiegu wynosi 1.27B, przy całkowitej podaży 1268804464.411968. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.06M.