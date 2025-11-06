GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Company to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COMPANY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COMPANY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Company to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COMPANY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COMPANY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COMPANY

Informacje o cenie COMPANY

Czym jest COMPANY

Oficjalna strona internetowa COMPANY

Tokenomika COMPANY

Prognoza cen COMPANY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Company

Cena Company (COMPANY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COMPANY do USD:

$0.00031108
$0.00031108$0.00031108
-5.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Company (COMPANY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Company (COMPANY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-5.46%

-29.97%

-29.97%

Aktualna cena Company (COMPANY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMPANY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMPANY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMPANY zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o -5.46% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Company (COMPANY)

$ 315.82K
$ 315.82K$ 315.82K

--
----

$ 315.82K
$ 315.82K$ 315.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Company wynosi $ 315.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMPANY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 315.82K.

Historia ceny Company (COMPANY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Company do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Company do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Company do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Company do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.46%
30 Dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Company (COMPANY)

Pumpfun has approved our CTO and creator fees are going 100% to buybacks and sent to our owner ALON. Join us!

The Lore is the company. We are having a lot of fun with memes and company material. Example: No drug tests required at this company. Board Meetings. And company men material for meme content. Community has a lot more ideas we are implementing like more honorary board members and selling merch among others.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Company (COMPANY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Company (w USD)

Jaka będzie wartość Company (COMPANY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Company (COMPANY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Company.

Sprawdź teraz prognozę ceny Company!

COMPANY na lokalne waluty

Tokenomika Company (COMPANY)

Zrozumienie tokenomiki Company (COMPANY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COMPANYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Company (COMPANY)

Jaka jest dziś wartość Company (COMPANY)?
Aktualna cena COMPANY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COMPANY do USD?
Aktualna cena COMPANY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Company?
Kapitalizacja rynkowa dla COMPANY wynosi $ 315.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COMPANY w obiegu?
W obiegu COMPANY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COMPANY?
COMPANY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COMPANY?
COMPANY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COMPANY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COMPANY wynosi -- USD.
Czy w tym roku COMPANY pójdzie wyżej?
COMPANY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COMPANY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Company (COMPANY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,259.09
$103,259.09$103,259.09

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.54
$3,380.54$3,380.54

-0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,259.09
$103,259.09$103,259.09

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.54
$3,380.54$3,380.54

-0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3198
$2.3198$2.3198

+1.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0906
$1.0906$1.0906

+0.49%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2033
$0.2033$0.2033

+306.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000438
$0.0000000438$0.0000000438

+190.06%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23909
$0.23909$0.23909

+88.60%