24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) -5.46% Zmiana ceny (7D) -29.97%

Aktualna cena Company (COMPANY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMPANY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMPANY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMPANY zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o -5.46% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Kapitalizacja rynkowa $ 315.82K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 315.82K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Company wynosi $ 315.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMPANY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 315.82K.