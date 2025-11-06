GiełdaDEX+
Aktualna cena Comet Portfolio to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COMET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COMET łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Comet Portfolio to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COMET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COMET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COMET

Informacje o cenie COMET

Czym jest COMET

Oficjalna strona internetowa COMET

Tokenomika COMET

Prognoza cen COMET

Cena Comet Portfolio (COMET)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COMET do USD:

--
----
+1.60%1D
mexc
USD
Comet Portfolio (COMET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Comet Portfolio (COMET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.64%

-8.47%

-8.47%

Aktualna cena Comet Portfolio (COMET) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMET wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMET w historii to $ 0.00289967, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMET zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.64% w ciągu 24 godzin i o -8.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Comet Portfolio (COMET)

$ 59.69K
$ 59.69K$ 59.69K

--
----

$ 59.69K
$ 59.69K$ 59.69K

999.74M
999.74M 999.74M

999,735,664.3281554
999,735,664.3281554 999,735,664.3281554

Obecna kapitalizacja rynkowa Comet Portfolio wynosi $ 59.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMET w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999735664.3281554. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.69K.

Historia ceny Comet Portfolio (COMET) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Comet Portfolio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Comet Portfolio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Comet Portfolio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Comet Portfolio do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.64%
30 Dni$ 0-19.95%
60 dni$ 0+0.38%
90 dni$ 0--

Co to jest Comet Portfolio (COMET)

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Comet Portfolio (COMET)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Comet Portfolio (w USD)

Jaka będzie wartość Comet Portfolio (COMET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Comet Portfolio (COMET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Comet Portfolio.

Sprawdź teraz prognozę ceny Comet Portfolio!

COMET na lokalne waluty

Tokenomika Comet Portfolio (COMET)

Zrozumienie tokenomiki Comet Portfolio (COMET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COMETjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Comet Portfolio (COMET)

Jaka jest dziś wartość Comet Portfolio (COMET)?
Aktualna cena COMET w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COMET do USD?
Aktualna cena COMET w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Comet Portfolio?
Kapitalizacja rynkowa dla COMET wynosi $ 59.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COMET w obiegu?
W obiegu COMET znajduje się 999.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COMET?
COMET osiąga ATH w wysokości 0.00289967 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COMET?
COMET zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COMET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COMET wynosi -- USD.
Czy w tym roku COMET pójdzie wyżej?
COMET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COMET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

