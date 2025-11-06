Informacje o cenie Comet Portfolio (COMET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +1.64% Zmiana ceny (7D) -8.47% Zmiana ceny (7D) -8.47%

Aktualna cena Comet Portfolio (COMET) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMET wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMET w historii to $ 0.00289967, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMET zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.64% w ciągu 24 godzin i o -8.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Comet Portfolio (COMET)

Kapitalizacja rynkowa $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Podaż w obiegu 999.74M 999.74M 999.74M Całkowita podaż 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554

Obecna kapitalizacja rynkowa Comet Portfolio wynosi $ 59.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMET w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999735664.3281554. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.69K.