Informacje o cenie Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 27.38 $ 27.38 $ 27.38 Minimum 24h $ 27.95 $ 27.95 $ 27.95 Maksimum 24h Minimum 24h $ 27.38$ 27.38 $ 27.38 Maksimum 24h $ 27.95$ 27.95 $ 27.95 Historyczne maksimum $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Najniższa cena $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Zmiana ceny (1H) +0.14% Zmiana ceny (1D) +1.70% Zmiana ceny (7D) -2.80% Zmiana ceny (7D) -2.80%

Aktualna cena Comcast xStock (CMCSAX) wynosi $27.89. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CMCSAX wahał się między $ 27.38 a $ 27.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CMCSAX w historii to $ 34.79, a najniższy to $ 25.94.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CMCSAX zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +1.70% w ciągu 24 godzin i o -2.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Comcast xStock (CMCSAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 272.68K$ 272.68K $ 272.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Podaż w obiegu 9.79K 9.79K 9.79K Całkowita podaż 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

Obecna kapitalizacja rynkowa Comcast xStock wynosi $ 272.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CMCSAX w obiegu wynosi 9.79K, przy całkowitej podaży 60092.05789806494. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.67M.