Informacje o cenie COLORS (COLORS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) +2.99% Zmiana ceny (7D) -1.25% Zmiana ceny (7D) -1.25%

Aktualna cena COLORS (COLORS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLORS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLORS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLORS zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +2.99% w ciągu 24 godzin i o -1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o COLORS (COLORS)

Kapitalizacja rynkowa $ 120.83K$ 120.83K $ 120.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 120.83K$ 120.83K $ 120.83K Podaż w obiegu 998.34M 998.34M 998.34M Całkowita podaż 998,341,633.541354 998,341,633.541354 998,341,633.541354

Obecna kapitalizacja rynkowa COLORS wynosi $ 120.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLORS w obiegu wynosi 998.34M, przy całkowitej podaży 998341633.541354. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 120.83K.