Aktualna cena COLORS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COLORS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLORS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COLORS

Informacje o cenie COLORS

Czym jest COLORS

Biała księga COLORS

Oficjalna strona internetowa COLORS

Tokenomika COLORS

Prognoza cen COLORS

Cena COLORS (COLORS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COLORS do USD:

$0.00012102
+2.90%1D
mexc
USD
COLORS (COLORS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:21 (UTC+8)

Informacje o cenie COLORS (COLORS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.35%

+2.99%

-1.25%

-1.25%

Aktualna cena COLORS (COLORS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLORS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLORS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLORS zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +2.99% w ciągu 24 godzin i o -1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o COLORS (COLORS)

$ 120.83K
--
$ 120.83K
998.34M
998,341,633.541354
Obecna kapitalizacja rynkowa COLORS wynosi $ 120.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLORS w obiegu wynosi 998.34M, przy całkowitej podaży 998341633.541354. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 120.83K.

Historia ceny COLORS (COLORS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny COLORS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny COLORS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny COLORS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny COLORS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.99%
30 Dni$ 0-48.08%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest COLORS (COLORS)

It's a community memecoin based on a colorful cat named colors , with two NFTs collection ( one full mint, second mint live ) and both NFTs collection can be stacked to earn $COLORS daily

We are building everyday on X and telegram in community

Inspired by doginal dog and many others building community, COLORS is born on X, discord, tg, and keep growing everyday in community, all the Networks are available on the website

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny COLORS (w USD)

Jaka będzie wartość COLORS (COLORS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w COLORS (COLORS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla COLORS.

Sprawdź teraz prognozę ceny COLORS!

COLORS na lokalne waluty

Tokenomika COLORS (COLORS)

Zrozumienie tokenomiki COLORS (COLORS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COLORSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące COLORS (COLORS)

Jaka jest dziś wartość COLORS (COLORS)?
Aktualna cena COLORS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COLORS do USD?
Aktualna cena COLORS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa COLORS?
Kapitalizacja rynkowa dla COLORS wynosi $ 120.83K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COLORS w obiegu?
W obiegu COLORS znajduje się 998.34M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COLORS?
COLORS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COLORS?
COLORS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COLORS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COLORS wynosi -- USD.
Czy w tym roku COLORS pójdzie wyżej?
COLORS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COLORS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

