Informacje o cenie ColdPL (COLDPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -2.50% Zmiana ceny (7D) -5.71% Zmiana ceny (7D) -5.71%

Aktualna cena ColdPL (COLDPL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLDPL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLDPL w historii to $ 0.0021093, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLDPL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -2.50% w ciągu 24 godzin i o -5.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ColdPL (COLDPL)

Kapitalizacja rynkowa $ 298.65K$ 298.65K $ 298.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 298.65K$ 298.65K $ 298.65K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

Obecna kapitalizacja rynkowa ColdPL wynosi $ 298.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLDPL w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995724.646193. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 298.65K.