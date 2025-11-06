GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ColdPL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COLDPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLDPL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ColdPL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COLDPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLDPL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COLDPL

Informacje o cenie COLDPL

Czym jest COLDPL

Oficjalna strona internetowa COLDPL

Tokenomika COLDPL

Prognoza cen COLDPL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ColdPL

Cena ColdPL (COLDPL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COLDPL do USD:

$0.00029865
$0.00029865$0.00029865
-2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ColdPL (COLDPL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:14 (UTC+8)

Informacje o cenie ColdPL (COLDPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021093
$ 0.0021093$ 0.0021093

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.50%

-5.71%

-5.71%

Aktualna cena ColdPL (COLDPL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLDPL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLDPL w historii to $ 0.0021093, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLDPL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -2.50% w ciągu 24 godzin i o -5.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ColdPL (COLDPL)

$ 298.65K
$ 298.65K$ 298.65K

--
----

$ 298.65K
$ 298.65K$ 298.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,724.646193
999,995,724.646193 999,995,724.646193

Obecna kapitalizacja rynkowa ColdPL wynosi $ 298.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLDPL w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995724.646193. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 298.65K.

Historia ceny ColdPL (COLDPL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ColdPL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ColdPL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ColdPL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ColdPL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.50%
30 Dni$ 0+7.01%
60 dni$ 0-47.58%
90 dni$ 0--

Co to jest ColdPL (COLDPL)

ColdPL

Stacked. Chillin'. Crypto Villain.

ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care.

Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology.

No kisses here—just big opportunities. 💡💰

🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive.

The future has its own live show too! 

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ColdPL (COLDPL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ColdPL (w USD)

Jaka będzie wartość ColdPL (COLDPL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ColdPL (COLDPL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ColdPL.

Sprawdź teraz prognozę ceny ColdPL!

COLDPL na lokalne waluty

Tokenomika ColdPL (COLDPL)

Zrozumienie tokenomiki ColdPL (COLDPL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COLDPLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ColdPL (COLDPL)

Jaka jest dziś wartość ColdPL (COLDPL)?
Aktualna cena COLDPL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COLDPL do USD?
Aktualna cena COLDPL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ColdPL?
Kapitalizacja rynkowa dla COLDPL wynosi $ 298.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COLDPL w obiegu?
W obiegu COLDPL znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COLDPL?
COLDPL osiąga ATH w wysokości 0.0021093 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COLDPL?
COLDPL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COLDPL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COLDPL wynosi -- USD.
Czy w tym roku COLDPL pójdzie wyżej?
COLDPL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COLDPL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:02:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ColdPL (COLDPL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,343.51
$103,343.51$103,343.51

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.55
$3,385.55$3,385.55

-0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.88
$158.88$158.88

-1.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,343.51
$103,343.51$103,343.51

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.55
$3,385.55$3,385.55

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3211
$2.3211$2.3211

+1.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.88
$158.88$158.88

-1.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0918
$1.0918$1.0918

+0.60%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2036
$0.2036$0.2036

+307.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005516
$0.000005516$0.000005516

+192.16%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000412
$0.0000000412$0.0000000412

+172.84%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004565
$0.000000000000000000004565$0.000000000000000000004565

+107.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23793
$0.23793$0.23793

+87.68%