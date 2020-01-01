Poznaj tokenomikę Coinshift USDC (CSUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coinshift USDC (CSUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Coinshift USDC (CSUSDC) / Tokenomika / Tokenomika Coinshift USDC (CSUSDC) Odkryj kluczowe informacje o Coinshift USDC (CSUSDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Oficjalna strona internetowa: https://www.coinshift.xyz/ Kup CSUSDC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Coinshift USDC (CSUSDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coinshift USDC (CSUSDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.43M Całkowita podaż: $ 5.19M Podaż w obiegu: $ 5.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.43M Historyczne maksimum: $ 1.084 Historyczne minimum: $ 1.015 Aktualna cena: $ 1.045 Dowiedz się więcej o cenie Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomika Coinshift USDC (CSUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinshift USDC (CSUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSUSDC tokenomikę, poznaj cenę tokena CSUSDCna żywo! Prognoza ceny CSUSDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSUSDC? Nasza strona z prognozami cen CSUSDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSUSDC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.