Aktualna cena CoinPouch to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POUCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POUCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POUCH

Informacje o cenie POUCH

Czym jest POUCH

Biała księga POUCH

Oficjalna strona internetowa POUCH

Tokenomika POUCH

Prognoza cen POUCH

Cena CoinPouch (POUCH)

Aktualna cena 1 POUCH do USD:

--
----
+0.90%1D
CoinPouch (POUCH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie CoinPouch (POUCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

+0.91%

-43.90%

-43.90%

Aktualna cena CoinPouch (POUCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POUCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POUCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POUCH zmieniły się o +0.52% w ciągu ostatniej godziny, o +0.91% w ciągu 24 godzin i o -43.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CoinPouch (POUCH)

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

--
----

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,690.0
999,994,690.0 999,994,690.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CoinPouch wynosi $ 37.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POUCH w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999994690.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.33K.

Historia ceny CoinPouch (POUCH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CoinPouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CoinPouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CoinPouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CoinPouch do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.91%
30 Dni$ 0-54.29%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CoinPouch (POUCH)

CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community.

The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CoinPouch (POUCH)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CoinPouch (w USD)

Jaka będzie wartość CoinPouch (POUCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CoinPouch (POUCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CoinPouch.

Sprawdź teraz prognozę ceny CoinPouch!

POUCH na lokalne waluty

Tokenomika CoinPouch (POUCH)

Zrozumienie tokenomiki CoinPouch (POUCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POUCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CoinPouch (POUCH)

Jaka jest dziś wartość CoinPouch (POUCH)?
Aktualna cena POUCH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POUCH do USD?
Aktualna cena POUCH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CoinPouch?
Kapitalizacja rynkowa dla POUCH wynosi $ 37.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POUCH w obiegu?
W obiegu POUCH znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POUCH?
POUCH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POUCH?
POUCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POUCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POUCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku POUCH pójdzie wyżej?
POUCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POUCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CoinPouch (POUCH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

