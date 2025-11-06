Informacje o cenie CoinBuck (BUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.0000761 Maksimum 24h $ 0.0000789 Historyczne maksimum $ 0.00055081 Najniższa cena $ 0.00000853 Zmiana ceny (1H) +0.72% Zmiana ceny (1D) +0.65% Zmiana ceny (7D) -14.32%

Aktualna cena CoinBuck (BUCK) wynosi $0.00007775. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUCK wahał się między $ 0.0000761 a $ 0.0000789, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUCK w historii to $ 0.00055081, a najniższy to $ 0.00000853.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUCK zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +0.65% w ciągu 24 godzin i o -14.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CoinBuck (BUCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 778.08K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 778.08K Podaż w obiegu 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CoinBuck wynosi $ 778.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUCK w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 778.08K.