Informacje o cenie CoinbarPay (CBPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +2.48% Zmiana ceny (7D) -10.66% Zmiana ceny (7D) -10.66%

Aktualna cena CoinbarPay (CBPAY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CBPAY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CBPAY w historii to $ 0.00137281, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CBPAY zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +2.48% w ciągu 24 godzin i o -10.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CoinbarPay (CBPAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 437.02K$ 437.02K $ 437.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Podaż w obiegu 3.68B 3.68B 3.68B Całkowita podaż 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CoinbarPay wynosi $ 437.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CBPAY w obiegu wynosi 3.68B, przy całkowitej podaży 40000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.75M.