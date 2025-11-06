GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Cofinex to 0.277959 USD. Śledź aktualizacje cen CNX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CNX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Cofinex to 0.277959 USD. Śledź aktualizacje cen CNX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CNX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CNX

Informacje o cenie CNX

Czym jest CNX

Oficjalna strona internetowa CNX

Tokenomika CNX

Prognoza cen CNX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cofinex

Cena Cofinex (CNX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CNX do USD:

$0.277959
$0.277959$0.277959
-13.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Cofinex (CNX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Cofinex (CNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.275806
$ 0.275806$ 0.275806
Minimum 24h
$ 0.319979
$ 0.319979$ 0.319979
Maksimum 24h

$ 0.275806
$ 0.275806$ 0.275806

$ 0.319979
$ 0.319979$ 0.319979

$ 0.500327
$ 0.500327$ 0.500327

$ 0.04504196
$ 0.04504196$ 0.04504196

--

-13.13%

+26.55%

+26.55%

Aktualna cena Cofinex (CNX) wynosi $0.277959. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNX wahał się między $ 0.275806 a $ 0.319979, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNX w historii to $ 0.500327, a najniższy to $ 0.04504196.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -13.13% w ciągu 24 godzin i o +26.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cofinex (CNX)

$ 18.07M
$ 18.07M$ 18.07M

--
----

$ 138.98M
$ 138.98M$ 138.98M

65.00M
65.00M 65.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cofinex wynosi $ 18.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNX w obiegu wynosi 65.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 138.98M.

Historia ceny Cofinex (CNX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cofinex do USD wyniosła $ -0.0420203834117329.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cofinex do USD wyniosła $ +0.2349404807.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cofinex do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cofinex do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0420203834117329-13.13%
30 Dni$ +0.2349404807+84.52%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Cofinex (CNX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Cofinex (w USD)

Jaka będzie wartość Cofinex (CNX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cofinex (CNX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cofinex.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cofinex!

CNX na lokalne waluty

Tokenomika Cofinex (CNX)

Zrozumienie tokenomiki Cofinex (CNX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CNXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cofinex (CNX)

Jaka jest dziś wartość Cofinex (CNX)?
Aktualna cena CNX w USD wynosi 0.277959USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CNX do USD?
Aktualna cena CNX w USD wynosi $ 0.277959. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cofinex?
Kapitalizacja rynkowa dla CNX wynosi $ 18.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CNX w obiegu?
W obiegu CNX znajduje się 65.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CNX?
CNX osiąga ATH w wysokości 0.500327 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CNX?
CNX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04504196 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CNX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CNX wynosi -- USD.
Czy w tym roku CNX pójdzie wyżej?
CNX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CNX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cofinex (CNX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,536.32
$103,536.32$103,536.32

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.54
$3,432.54$3,432.54

+1.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.88
$161.88$161.88

+0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,536.32
$103,536.32$103,536.32

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.54
$3,432.54$3,432.54

+1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3635
$2.3635$2.3635

+3.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.88
$161.88$161.88

+0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1333
$1.1333$1.1333

+4.43%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03596
$0.03596$0.03596

+43.84%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010891
$0.000010891$0.000010891

+476.85%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2112
$0.2112$0.2112

+322.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4256
$1.4256$1.4256

+75.73%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%