Informacje o cenie Cofinex (CNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.275806 $ 0.275806 $ 0.275806 Minimum 24h $ 0.319979 $ 0.319979 $ 0.319979 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.275806$ 0.275806 $ 0.275806 Maksimum 24h $ 0.319979$ 0.319979 $ 0.319979 Historyczne maksimum $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 Najniższa cena $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -13.13% Zmiana ceny (7D) +26.55% Zmiana ceny (7D) +26.55%

Aktualna cena Cofinex (CNX) wynosi $0.277959. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNX wahał się między $ 0.275806 a $ 0.319979, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNX w historii to $ 0.500327, a najniższy to $ 0.04504196.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -13.13% w ciągu 24 godzin i o +26.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cofinex (CNX)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.07M$ 18.07M $ 18.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 138.98M$ 138.98M $ 138.98M Podaż w obiegu 65.00M 65.00M 65.00M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cofinex wynosi $ 18.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNX w obiegu wynosi 65.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 138.98M.