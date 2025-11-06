Informacje o cenie Cod3x (CDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.055038 $ 0.055038 $ 0.055038 Minimum 24h $ 0.059509 $ 0.059509 $ 0.059509 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.055038$ 0.055038 $ 0.055038 Maksimum 24h $ 0.059509$ 0.059509 $ 0.059509 Historyczne maksimum $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Najniższa cena $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Zmiana ceny (1H) +0.90% Zmiana ceny (1D) +0.87% Zmiana ceny (7D) -27.15% Zmiana ceny (7D) -27.15%

Aktualna cena Cod3x (CDX) wynosi $0.055733. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CDX wahał się między $ 0.055038 a $ 0.059509, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CDX w historii to $ 0.251359, a najniższy to $ 0.01749092.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CDX zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o +0.87% w ciągu 24 godzin i o -27.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cod3x (CDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Podaż w obiegu 49.12M 49.12M 49.12M Całkowita podaż 49,124,194.86556558 49,124,194.86556558 49,124,194.86556558

Obecna kapitalizacja rynkowa Cod3x wynosi $ 2.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CDX w obiegu wynosi 49.12M, przy całkowitej podaży 49124194.86556558. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.74M.