Aktualna cena Cod3x to 0.055733 USD. Śledź aktualizacje cen CDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CDX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Cod3x to 0.055733 USD. Śledź aktualizacje cen CDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CDX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CDX

Informacje o cenie CDX

Czym jest CDX

Biała księga CDX

Oficjalna strona internetowa CDX

Tokenomika CDX

Prognoza cen CDX

Cena Cod3x (CDX)

Aktualna cena 1 CDX do USD:

$0.055733
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Cod3x (CDX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Cod3x (CDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.055038
Minimum 24h
$ 0.059509
Maksimum 24h

$ 0.055038
$ 0.059509
$ 0.251359
$ 0.01749092
+0.90%

+0.87%

-27.15%

-27.15%

Aktualna cena Cod3x (CDX) wynosi $0.055733. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CDX wahał się między $ 0.055038 a $ 0.059509, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CDX w historii to $ 0.251359, a najniższy to $ 0.01749092.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CDX zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o +0.87% w ciągu 24 godzin i o -27.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cod3x (CDX)

$ 2.74M
--
$ 2.74M
49.12M
49,124,194.86556558
Obecna kapitalizacja rynkowa Cod3x wynosi $ 2.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CDX w obiegu wynosi 49.12M, przy całkowitej podaży 49124194.86556558. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.74M.

Historia ceny Cod3x (CDX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cod3x do USD wyniosła $ +0.00048332.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cod3x do USD wyniosła $ -0.0225632765.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cod3x do USD wyniosła $ -0.0270408657.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cod3x do USD wyniosła $ -0.06378588319669159.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00048332+0.87%
30 Dni$ -0.0225632765-40.48%
60 dni$ -0.0270408657-48.51%
90 dni$ -0.06378588319669159-53.36%

Co to jest Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Cod3x (w USD)

Jaka będzie wartość Cod3x (CDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cod3x (CDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cod3x.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cod3x!

Tokenomika Cod3x (CDX)

Zrozumienie tokenomiki Cod3x (CDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CDXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cod3x (CDX)

Jaka jest dziś wartość Cod3x (CDX)?
Aktualna cena CDX w USD wynosi 0.055733USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CDX do USD?
Aktualna cena CDX w USD wynosi $ 0.055733. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cod3x?
Kapitalizacja rynkowa dla CDX wynosi $ 2.74M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CDX w obiegu?
W obiegu CDX znajduje się 49.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CDX?
CDX osiąga ATH w wysokości 0.251359 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CDX?
CDX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01749092 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CDX wynosi -- USD.
Czy w tym roku CDX pójdzie wyżej?
CDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

