Aktualna cena COCK to 0.0000282 USD. Śledź aktualizacje cen COCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COCK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COCK

Informacje o cenie COCK

Czym jest COCK

Oficjalna strona internetowa COCK

Tokenomika COCK

Prognoza cen COCK

Cena COCK (COCK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COCK do USD:

+5.50%1D
COCK (COCK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:24 (UTC+8)

Informacje o cenie COCK (COCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.53%

+5.50%

-23.11%

-23.11%

Aktualna cena COCK (COCK) wynosi $0.0000282. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COCK wahał się między $ 0.00002562 a $ 0.00002893, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COCK w historii to $ 0.00057496, a najniższy to $ 0.00001966.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COCK zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +5.50% w ciągu 24 godzin i o -23.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o COCK (COCK)

Obecna kapitalizacja rynkowa COCK wynosi $ 28.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COCK w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999897161.485844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.19K.

Historia ceny COCK (COCK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny COCK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny COCK do USD wyniosła $ -0.0000188012.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny COCK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny COCK do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.50%
30 Dni$ -0.0000188012-66.67%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest COCK (COCK)

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla COCK (COCK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny COCK (w USD)

Jaka będzie wartość COCK (COCK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w COCK (COCK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla COCK.

Sprawdź teraz prognozę ceny COCK!

COCK na lokalne waluty

Tokenomika COCK (COCK)

Zrozumienie tokenomiki COCK (COCK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COCKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące COCK (COCK)

Jaka jest dziś wartość COCK (COCK)?
Aktualna cena COCK w USD wynosi 0.0000282USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COCK do USD?
Aktualna cena COCK w USD wynosi $ 0.0000282. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa COCK?
Kapitalizacja rynkowa dla COCK wynosi $ 28.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COCK w obiegu?
W obiegu COCK znajduje się 999.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COCK?
COCK osiąga ATH w wysokości 0.00057496 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COCK?
COCK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001966 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COCK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COCK wynosi -- USD.
Czy w tym roku COCK pójdzie wyżej?
COCK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COCK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:24 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

