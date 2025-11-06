Informacje o cenie COCK (COCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002562 $ 0.00002562 $ 0.00002562 Minimum 24h $ 0.00002893 $ 0.00002893 $ 0.00002893 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002562$ 0.00002562 $ 0.00002562 Maksimum 24h $ 0.00002893$ 0.00002893 $ 0.00002893 Historyczne maksimum $ 0.00057496$ 0.00057496 $ 0.00057496 Najniższa cena $ 0.00001966$ 0.00001966 $ 0.00001966 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +5.50% Zmiana ceny (7D) -23.11% Zmiana ceny (7D) -23.11%

Aktualna cena COCK (COCK) wynosi $0.0000282. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COCK wahał się między $ 0.00002562 a $ 0.00002893, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COCK w historii to $ 0.00057496, a najniższy to $ 0.00001966.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COCK zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +5.50% w ciągu 24 godzin i o -23.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o COCK (COCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,897,161.485844 999,897,161.485844 999,897,161.485844

Obecna kapitalizacja rynkowa COCK wynosi $ 28.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COCK w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999897161.485844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.19K.