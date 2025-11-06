Informacje o cenie Clankermon (CLANKERMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) +3.41% Zmiana ceny (7D) -14.09% Zmiana ceny (7D) -14.09%

Aktualna cena Clankermon (CLANKERMON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLANKERMON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLANKERMON w historii to $ 0.00185889, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLANKERMON zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +3.41% w ciągu 24 godzin i o -14.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Clankermon (CLANKERMON)

Kapitalizacja rynkowa $ 649.68K$ 649.68K $ 649.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 649.68K$ 649.68K $ 649.68K Podaż w obiegu 953.47M 953.47M 953.47M Całkowita podaż 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

Obecna kapitalizacja rynkowa Clankermon wynosi $ 649.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLANKERMON w obiegu wynosi 953.47M, przy całkowitej podaży 953465831.1459543. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 649.68K.