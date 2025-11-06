GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ChicagoCoin to 0.00380659 USD. Śledź aktualizacje cen CLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ChicagoCoin to 0.00380659 USD. Śledź aktualizacje cen CLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLT

Informacje o cenie CLT

Czym jest CLT

Biała księga CLT

Oficjalna strona internetowa CLT

Tokenomika CLT

Prognoza cen CLT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ChicagoCoin

Cena ChicagoCoin (CLT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CLT do USD:

$0.00380659
$0.00380659$0.00380659
-0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ChicagoCoin (CLT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:39 (UTC+8)

Informacje o cenie ChicagoCoin (CLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00379015
$ 0.00379015$ 0.00379015
Minimum 24h
$ 0.00383965
$ 0.00383965$ 0.00383965
Maksimum 24h

$ 0.00379015
$ 0.00379015$ 0.00379015

$ 0.00383965
$ 0.00383965$ 0.00383965

$ 0.00507574
$ 0.00507574$ 0.00507574

$ 0.0021948
$ 0.0021948$ 0.0021948

+0.09%

-0.32%

-0.65%

-0.65%

Aktualna cena ChicagoCoin (CLT) wynosi $0.00380659. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLT wahał się między $ 0.00379015 a $ 0.00383965, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLT w historii to $ 0.00507574, a najniższy to $ 0.0021948.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLT zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.32% w ciągu 24 godzin i o -0.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ChicagoCoin (CLT)

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

--
----

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

600.00M
600.00M 600.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ChicagoCoin wynosi $ 2.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLT w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.

Historia ceny ChicagoCoin (CLT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ChicagoCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ChicagoCoin do USD wyniosła $ -0.0003800293.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ChicagoCoin do USD wyniosła $ +0.0017965597.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ChicagoCoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.32%
30 Dni$ -0.0003800293-9.98%
60 dni$ +0.0017965597+47.20%
90 dni$ 0--

Co to jest ChicagoCoin (CLT)

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology.

Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy.

We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ChicagoCoin (CLT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ChicagoCoin (w USD)

Jaka będzie wartość ChicagoCoin (CLT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ChicagoCoin (CLT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ChicagoCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny ChicagoCoin!

CLT na lokalne waluty

Tokenomika ChicagoCoin (CLT)

Zrozumienie tokenomiki ChicagoCoin (CLT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ChicagoCoin (CLT)

Jaka jest dziś wartość ChicagoCoin (CLT)?
Aktualna cena CLT w USD wynosi 0.00380659USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLT do USD?
Aktualna cena CLT w USD wynosi $ 0.00380659. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ChicagoCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla CLT wynosi $ 2.29M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLT w obiegu?
W obiegu CLT znajduje się 600.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLT?
CLT osiąga ATH w wysokości 0.00507574 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLT?
CLT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0021948 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLT wynosi -- USD.
Czy w tym roku CLT pójdzie wyżej?
CLT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ChicagoCoin (CLT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,540.54
$103,540.54$103,540.54

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.36
$3,432.36$3,432.36

+0.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,540.54
$103,540.54$103,540.54

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.36
$3,432.36$3,432.36

+0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3660
$2.3660$2.3660

+3.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1310
$1.1310$1.1310

+4.22%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03608
$0.03608$0.03608

+44.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010934
$0.000010934$0.000010934

+479.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2103
$0.2103$0.2103

+320.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4208
$1.4208$1.4208

+75.14%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%