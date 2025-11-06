Informacje o cenie ChicagoCoin (CLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00379015 $ 0.00379015 $ 0.00379015 Minimum 24h $ 0.00383965 $ 0.00383965 $ 0.00383965 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00379015$ 0.00379015 $ 0.00379015 Maksimum 24h $ 0.00383965$ 0.00383965 $ 0.00383965 Historyczne maksimum $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Najniższa cena $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Zmiana ceny (1H) +0.09% Zmiana ceny (1D) -0.32% Zmiana ceny (7D) -0.65% Zmiana ceny (7D) -0.65%

Aktualna cena ChicagoCoin (CLT) wynosi $0.00380659. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLT wahał się między $ 0.00379015 a $ 0.00383965, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLT w historii to $ 0.00507574, a najniższy to $ 0.0021948.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLT zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.32% w ciągu 24 godzin i o -0.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ChicagoCoin (CLT)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Podaż w obiegu 600.00M 600.00M 600.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ChicagoCoin wynosi $ 2.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLT w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.