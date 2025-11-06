Informacje o cenie Chi (気) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +1.81% Zmiana ceny (7D) -26.78% Zmiana ceny (7D) -26.78%

Aktualna cena Chi (気) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 気 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 気 w historii to $ 0.00205066, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 気 zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -26.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chi (気)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Podaż w obiegu 999.69M 999.69M 999.69M Całkowita podaż 999,692,800.636863 999,692,800.636863 999,692,800.636863

Obecna kapitalizacja rynkowa Chi wynosi $ 20.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 気 w obiegu wynosi 999.69M, przy całkowitej podaży 999692800.636863. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.22K.