Informacje o cenie CheckDot (CDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.051809 $ 0.051809 $ 0.051809 Minimum 24h $ 0.054202 $ 0.054202 $ 0.054202 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.051809$ 0.051809 $ 0.051809 Maksimum 24h $ 0.054202$ 0.054202 $ 0.054202 Historyczne maksimum $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Najniższa cena $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Zmiana ceny (1H) +1.08% Zmiana ceny (1D) +2.56% Zmiana ceny (7D) -12.46% Zmiana ceny (7D) -12.46%

Aktualna cena CheckDot (CDT) wynosi $0.053463. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CDT wahał się między $ 0.051809 a $ 0.054202, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CDT w historii to $ 1.33, a najniższy to $ 0.00930431.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CDT zmieniły się o +1.08% w ciągu ostatniej godziny, o +2.56% w ciągu 24 godzin i o -12.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CheckDot (CDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 395.09K$ 395.09K $ 395.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 534.59K$ 534.59K $ 534.59K Podaż w obiegu 7.39M 7.39M 7.39M Całkowita podaż 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CheckDot wynosi $ 395.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CDT w obiegu wynosi 7.39M, przy całkowitej podaży 9999250.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 534.59K.