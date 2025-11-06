Informacje o cenie Chatrix (CRX) (USD)

Aktualna cena Chatrix (CRX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRX zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +1.03% w ciągu 24 godzin i o +13.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa Chatrix wynosi $ 35.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRX w obiegu wynosi 758.68M, przy całkowitej podaży 874906470.476795. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.18K.