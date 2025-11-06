GiełdaDEX+
Aktualna cena Chatrix to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRX

Informacje o cenie CRX

Czym jest CRX

Biała księga CRX

Oficjalna strona internetowa CRX

Tokenomika CRX

Prognoza cen CRX

Logo Chatrix

Cena Chatrix (CRX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRX do USD:

--
----
+0.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Chatrix (CRX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Chatrix (CRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

+1.03%

+13.00%

+13.00%

Aktualna cena Chatrix (CRX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRX zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +1.03% w ciągu 24 godzin i o +13.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chatrix (CRX)

$ 35.71K
$ 35.71K$ 35.71K

--
----

$ 41.18K
$ 41.18K$ 41.18K

758.68M
758.68M 758.68M

874,906,470.476795
874,906,470.476795 874,906,470.476795

Obecna kapitalizacja rynkowa Chatrix wynosi $ 35.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRX w obiegu wynosi 758.68M, przy całkowitej podaży 874906470.476795. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.18K.

Historia ceny Chatrix (CRX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chatrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chatrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chatrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chatrix do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.03%
30 Dni$ 0+12.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Chatrix (CRX)

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Chatrix (w USD)

Jaka będzie wartość Chatrix (CRX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chatrix (CRX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chatrix.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chatrix!

CRX na lokalne waluty

Tokenomika Chatrix (CRX)

Zrozumienie tokenomiki Chatrix (CRX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chatrix (CRX)

Jaka jest dziś wartość Chatrix (CRX)?
Aktualna cena CRX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRX do USD?
Aktualna cena CRX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chatrix?
Kapitalizacja rynkowa dla CRX wynosi $ 35.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRX w obiegu?
W obiegu CRX znajduje się 758.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRX?
CRX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRX?
CRX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRX wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRX pójdzie wyżej?
CRX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:36 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Chatrix (CRX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

