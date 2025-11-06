GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ChadFi to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHADFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHADFI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ChadFi to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHADFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHADFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CHADFI

Informacje o cenie CHADFI

Czym jest CHADFI

Biała księga CHADFI

Oficjalna strona internetowa CHADFI

Tokenomika CHADFI

Prognoza cen CHADFI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ChadFi

Cena ChadFi (CHADFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CHADFI do USD:

$0.00027733
$0.00027733$0.00027733
-1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ChadFi (CHADFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:25 (UTC+8)

Informacje o cenie ChadFi (CHADFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174818
$ 0.00174818$ 0.00174818

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-1.35%

-59.72%

-59.72%

Aktualna cena ChadFi (CHADFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHADFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHADFI w historii to $ 0.00174818, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHADFI zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -1.35% w ciągu 24 godzin i o -59.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ChadFi (CHADFI)

$ 278.08K
$ 278.08K$ 278.08K

--
----

$ 278.08K
$ 278.08K$ 278.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ChadFi wynosi $ 278.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHADFI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 278.08K.

Historia ceny ChadFi (CHADFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ChadFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ChadFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ChadFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ChadFi do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.35%
30 Dni$ 0-73.08%
60 dni$ 0-75.73%
90 dni$ 0--

Co to jest ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ChadFi (w USD)

Jaka będzie wartość ChadFi (CHADFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ChadFi (CHADFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ChadFi.

Sprawdź teraz prognozę ceny ChadFi!

CHADFI na lokalne waluty

Tokenomika ChadFi (CHADFI)

Zrozumienie tokenomiki ChadFi (CHADFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CHADFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ChadFi (CHADFI)

Jaka jest dziś wartość ChadFi (CHADFI)?
Aktualna cena CHADFI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CHADFI do USD?
Aktualna cena CHADFI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ChadFi?
Kapitalizacja rynkowa dla CHADFI wynosi $ 278.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CHADFI w obiegu?
W obiegu CHADFI znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CHADFI?
CHADFI osiąga ATH w wysokości 0.00174818 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CHADFI?
CHADFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CHADFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CHADFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku CHADFI pójdzie wyżej?
CHADFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CHADFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ChadFi (CHADFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,554.72
$103,554.72$103,554.72

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.32
$3,434.32$3,434.32

+1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,554.72
$103,554.72$103,554.72

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.32
$3,434.32$3,434.32

+1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3664
$2.3664$2.3664

+3.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1330
$1.1330$1.1330

+4.40%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03608
$0.03608$0.03608

+44.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010967
$0.000010967$0.000010967

+480.87%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2103
$0.2103$0.2103

+320.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4145
$1.4145$1.4145

+74.37%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%