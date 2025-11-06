Informacje o cenie ChadFi (CHADFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00174818$ 0.00174818 $ 0.00174818 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) -1.35% Zmiana ceny (7D) -59.72% Zmiana ceny (7D) -59.72%

Aktualna cena ChadFi (CHADFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHADFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHADFI w historii to $ 0.00174818, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHADFI zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -1.35% w ciągu 24 godzin i o -59.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ChadFi (CHADFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 278.08K$ 278.08K $ 278.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 278.08K$ 278.08K $ 278.08K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ChadFi wynosi $ 278.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHADFI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 278.08K.