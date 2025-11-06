Informacje o cenie CatSlap (SLAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00041241 $ 0.00041241 $ 0.00041241 Minimum 24h $ 0.00044103 $ 0.00044103 $ 0.00044103 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00041241$ 0.00041241 $ 0.00041241 Maksimum 24h $ 0.00044103$ 0.00044103 $ 0.00044103 Historyczne maksimum $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Najniższa cena $ 0.0001589$ 0.0001589 $ 0.0001589 Zmiana ceny (1H) +0.57% Zmiana ceny (1D) +2.85% Zmiana ceny (7D) -14.08% Zmiana ceny (7D) -14.08%

Aktualna cena CatSlap (SLAP) wynosi $0.00043104. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLAP wahał się między $ 0.00041241 a $ 0.00044103, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLAP w historii to $ 0.01007296, a najniższy to $ 0.0001589.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLAP zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +2.85% w ciągu 24 godzin i o -14.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CatSlap (SLAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Podaż w obiegu 3.95B 3.95B 3.95B Całkowita podaż 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Obecna kapitalizacja rynkowa CatSlap wynosi $ 1.70M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLAP w obiegu wynosi 3.95B, przy całkowitej podaży 7547128957.623448. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.26M.