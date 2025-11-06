GiełdaDEX+
Aktualna cena CAT LADY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KTTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KTTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KTTY

Informacje o cenie KTTY

Czym jest KTTY

Oficjalna strona internetowa KTTY

Tokenomika KTTY

Prognoza cen KTTY

Aktualna cena 1 KTTY do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
CAT LADY (KTTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:59:04 (UTC+8)

Informacje o cenie CAT LADY (KTTY) (USD)

Aktualna cena CAT LADY (KTTY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KTTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KTTY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KTTY zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +12.90% w ciągu 24 godzin i o +0.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CAT LADY (KTTY)

Obecna kapitalizacja rynkowa CAT LADY wynosi $ 96.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KTTY w obiegu wynosi 917.13M, przy całkowitej podaży 917133912.0189911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.43K.

Historia ceny CAT LADY (KTTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CAT LADY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CAT LADY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CAT LADY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CAT LADY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+12.90%
30 Dni$ 0-32.86%
60 dni$ 0-75.88%
90 dni$ 0--

Co to jest CAT LADY (KTTY)

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CAT LADY (KTTY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CAT LADY (w USD)

Jaka będzie wartość CAT LADY (KTTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CAT LADY (KTTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CAT LADY.

Sprawdź teraz prognozę ceny CAT LADY!

KTTY na lokalne waluty

Tokenomika CAT LADY (KTTY)

Zrozumienie tokenomiki CAT LADY (KTTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KTTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CAT LADY (KTTY)

Jaka jest dziś wartość CAT LADY (KTTY)?
Aktualna cena KTTY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KTTY do USD?
Aktualna cena KTTY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CAT LADY?
Kapitalizacja rynkowa dla KTTY wynosi $ 96.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KTTY w obiegu?
W obiegu KTTY znajduje się 917.13M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KTTY?
KTTY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KTTY?
KTTY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KTTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KTTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku KTTY pójdzie wyżej?
KTTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KTTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

