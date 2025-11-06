Informacje o cenie CAPY (CAPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001151 $ 0.00001151 $ 0.00001151 Minimum 24h $ 0.00001179 $ 0.00001179 $ 0.00001179 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001151$ 0.00001151 $ 0.00001151 Maksimum 24h $ 0.00001179$ 0.00001179 $ 0.00001179 Historyczne maksimum $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 Najniższa cena $ 0.00001081$ 0.00001081 $ 0.00001081 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +0.52% Zmiana ceny (7D) -18.76% Zmiana ceny (7D) -18.76%

Aktualna cena CAPY (CAPY) wynosi $0.00001157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAPY wahał się między $ 0.00001151 a $ 0.00001179, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAPY w historii to $ 0.00165284, a najniższy to $ 0.00001081.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAPY zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.52% w ciągu 24 godzin i o -18.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CAPY (CAPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CAPY wynosi $ 11.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAPY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.57K.