Aktualna cena CAPY to 0.00001157 USD. Śledź aktualizacje cen CAPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAPY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAPY

Informacje o cenie CAPY

Czym jest CAPY

Oficjalna strona internetowa CAPY

Tokenomika CAPY

Prognoza cen CAPY

Cena CAPY (CAPY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAPY do USD:

+0.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
CAPY (CAPY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:27 (UTC+8)

Informacje o cenie CAPY (CAPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.06%

+0.52%

-18.76%

-18.76%

Aktualna cena CAPY (CAPY) wynosi $0.00001157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAPY wahał się między $ 0.00001151 a $ 0.00001179, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAPY w historii to $ 0.00165284, a najniższy to $ 0.00001081.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAPY zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.52% w ciągu 24 godzin i o -18.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CAPY (CAPY)

Obecna kapitalizacja rynkowa CAPY wynosi $ 11.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAPY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.57K.

Historia ceny CAPY (CAPY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CAPY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CAPY do USD wyniosła $ -0.0000034689.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CAPY do USD wyniosła $ -0.0000013428.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CAPY do USD wyniosła $ -0.000009065398902728108.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.52%
30 Dni$ -0.0000034689-29.98%
60 dni$ -0.0000013428-11.60%
90 dni$ -0.000009065398902728108-43.93%

Co to jest CAPY (CAPY)

$CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that’s popular online. This project isn’t about complicated tech or financial tricks; it’s all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CAPY (CAPY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CAPY (w USD)

Jaka będzie wartość CAPY (CAPY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CAPY (CAPY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CAPY.

Sprawdź teraz prognozę ceny CAPY!

CAPY na lokalne waluty

Tokenomika CAPY (CAPY)

Zrozumienie tokenomiki CAPY (CAPY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAPYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CAPY (CAPY)

Jaka jest dziś wartość CAPY (CAPY)?
Aktualna cena CAPY w USD wynosi 0.00001157USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAPY do USD?
Aktualna cena CAPY w USD wynosi $ 0.00001157. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CAPY?
Kapitalizacja rynkowa dla CAPY wynosi $ 11.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAPY w obiegu?
W obiegu CAPY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAPY?
CAPY osiąga ATH w wysokości 0.00165284 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAPY?
CAPY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001081 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAPY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAPY wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAPY pójdzie wyżej?
CAPY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAPY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CAPY (CAPY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

