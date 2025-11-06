GiełdaDEX+
Aktualna cena Captain Ethereum to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CAPTAIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAPTAIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAPTAIN

Informacje o cenie CAPTAIN

Czym jest CAPTAIN

Biała księga CAPTAIN

Oficjalna strona internetowa CAPTAIN

Tokenomika CAPTAIN

Prognoza cen CAPTAIN

Logo Captain Ethereum

Cena Captain Ethereum (CAPTAIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAPTAIN do USD:

--
----
+13.10%1D
USD
Captain Ethereum (CAPTAIN) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+13.18%

-5.31%

-5.31%

Aktualna cena Captain Ethereum (CAPTAIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAPTAIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAPTAIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAPTAIN zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +13.18% w ciągu 24 godzin i o -5.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Captain Ethereum (CAPTAIN)

$ 40.48K
$ 40.48K$ 40.48K

--
----

$ 40.48K
$ 40.48K$ 40.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Captain Ethereum wynosi $ 40.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAPTAIN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 40.48K.

Historia ceny Captain Ethereum (CAPTAIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Captain Ethereum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Captain Ethereum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Captain Ethereum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Captain Ethereum do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+13.18%
30 Dni$ 0-17.58%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Captain Ethereum (CAPTAIN)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Captain Ethereum (w USD)

Jaka będzie wartość Captain Ethereum (CAPTAIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Captain Ethereum (CAPTAIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Captain Ethereum.

Sprawdź teraz prognozę ceny Captain Ethereum!

CAPTAIN na lokalne waluty

Tokenomika Captain Ethereum (CAPTAIN)

Zrozumienie tokenomiki Captain Ethereum (CAPTAIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAPTAINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Captain Ethereum (CAPTAIN)

Jaka jest dziś wartość Captain Ethereum (CAPTAIN)?
Aktualna cena CAPTAIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAPTAIN do USD?
Aktualna cena CAPTAIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Captain Ethereum?
Kapitalizacja rynkowa dla CAPTAIN wynosi $ 40.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAPTAIN w obiegu?
W obiegu CAPTAIN znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAPTAIN?
CAPTAIN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAPTAIN?
CAPTAIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAPTAIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAPTAIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAPTAIN pójdzie wyżej?
CAPTAIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAPTAIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Captain Ethereum (CAPTAIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

