Aktualna cena Capa to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CAPA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAPA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAPA

Informacje o cenie CAPA

Czym jest CAPA

Biała księga CAPA

Oficjalna strona internetowa CAPA

Tokenomika CAPA

Prognoza cen CAPA

Cena Capa (CAPA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAPA do USD:

$0.0009032
$0.0009032
+1.80%1D
mexc
USD
Capa (CAPA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Capa (CAPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02191833
$ 0.02191833

$ 0
$ 0

+2.33%

+2.11%

-16.45%

-16.45%

Aktualna cena Capa (CAPA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAPA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAPA w historii to $ 0.02191833, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAPA zmieniły się o +2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +2.11% w ciągu 24 godzin i o -16.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Capa (CAPA)

$ 141.16K
$ 141.16K

--
--

$ 449.39K
$ 449.39K

157.06M
157.06M

500,000,000.0
500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Capa wynosi $ 141.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAPA w obiegu wynosi 157.06M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 449.39K.

Historia ceny Capa (CAPA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Capa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Capa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Capa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Capa do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.11%
30 Dni$ 0-44.45%
60 dni$ 0-18.78%
90 dni$ 0--

Co to jest Capa (CAPA)

Capapult brings Solid and CAPA to TERRA. SOLID is an over-collateralized and fully decentralized softpegged stablecoin. CAPA is the governance token of Capapult and by using the governance poll stakers will decide the future for CAPAPULT

Prognoza ceny Capa (w USD)

Jaka będzie wartość Capa (CAPA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Capa (CAPA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Capa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Capa!

CAPA na lokalne waluty

Tokenomika Capa (CAPA)

Zrozumienie tokenomiki Capa (CAPA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAPAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Capa (CAPA)

Jaka jest dziś wartość Capa (CAPA)?
Aktualna cena CAPA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAPA do USD?
Aktualna cena CAPA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Capa?
Kapitalizacja rynkowa dla CAPA wynosi $ 141.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAPA w obiegu?
W obiegu CAPA znajduje się 157.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAPA?
CAPA osiąga ATH w wysokości 0.02191833 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAPA?
CAPA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAPA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAPA wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAPA pójdzie wyżej?
CAPA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAPA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:06 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,339.11

$3,388.44

$159.06

$1.0000

$1,477.99

$103,339.11

$3,388.44

$2.3239

$159.06

$1.0942

