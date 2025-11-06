Informacje o cenie Capa (CAPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.33% Zmiana ceny (1D) +2.11% Zmiana ceny (7D) -16.45% Zmiana ceny (7D) -16.45%

Aktualna cena Capa (CAPA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAPA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAPA w historii to $ 0.02191833, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAPA zmieniły się o +2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +2.11% w ciągu 24 godzin i o -16.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Capa (CAPA)

Kapitalizacja rynkowa $ 141.16K$ 141.16K $ 141.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 449.39K$ 449.39K $ 449.39K Podaż w obiegu 157.06M 157.06M 157.06M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Capa wynosi $ 141.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAPA w obiegu wynosi 157.06M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 449.39K.