Informacje o cenie Cap USD (CUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.996152 $ 0.996152 $ 0.996152 Minimum 24h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.996152$ 0.996152 $ 0.996152 Maksimum 24h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Historyczne maksimum $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniższa cena $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -0.02%

Aktualna cena Cap USD (CUSD) wynosi $0.999782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CUSD wahał się między $ 0.996152 a $ 1.011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CUSD w historii to $ 1.17, a najniższy to $ 0.947752.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CUSD zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cap USD (CUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 214.95M$ 214.95M $ 214.95M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 214.95M$ 214.95M $ 214.95M Podaż w obiegu 215.09M 215.09M 215.09M Całkowita podaż 215,089,994.8857433 215,089,994.8857433 215,089,994.8857433

Obecna kapitalizacja rynkowa Cap USD wynosi $ 214.95M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CUSD w obiegu wynosi 215.09M, przy całkowitej podaży 215089994.8857433. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 214.95M.