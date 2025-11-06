GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Cap USD to 0.999782 USD. Śledź aktualizacje cen CUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CUSD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Cap USD to 0.999782 USD. Śledź aktualizacje cen CUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CUSD

Informacje o cenie CUSD

Czym jest CUSD

Biała księga CUSD

Oficjalna strona internetowa CUSD

Tokenomika CUSD

Prognoza cen CUSD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cap USD

Cena Cap USD (CUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CUSD do USD:

$0.998134
$0.998134$0.998134
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Cap USD (CUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Cap USD (CUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.996152
$ 0.996152$ 0.996152
Minimum 24h
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Maksimum 24h

$ 0.996152
$ 0.996152$ 0.996152

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

-0.04%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

Aktualna cena Cap USD (CUSD) wynosi $0.999782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CUSD wahał się między $ 0.996152 a $ 1.011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CUSD w historii to $ 1.17, a najniższy to $ 0.947752.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CUSD zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cap USD (CUSD)

$ 214.95M
$ 214.95M$ 214.95M

--
----

$ 214.95M
$ 214.95M$ 214.95M

215.09M
215.09M 215.09M

215,089,994.8857433
215,089,994.8857433 215,089,994.8857433

Obecna kapitalizacja rynkowa Cap USD wynosi $ 214.95M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CUSD w obiegu wynosi 215.09M, przy całkowitej podaży 215089994.8857433. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 214.95M.

Historia ceny Cap USD (CUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cap USD do USD wyniosła $ -0.0002486393859141.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cap USD do USD wyniosła $ -0.0006235640.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cap USD do USD wyniosła $ -0.0012037375.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cap USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002486393859141-0.02%
30 Dni$ -0.0006235640-0.06%
60 dni$ -0.0012037375-0.12%
90 dni$ 0--

Co to jest Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Cap USD (w USD)

Jaka będzie wartość Cap USD (CUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cap USD (CUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cap USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cap USD!

CUSD na lokalne waluty

Tokenomika Cap USD (CUSD)

Zrozumienie tokenomiki Cap USD (CUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cap USD (CUSD)

Jaka jest dziś wartość Cap USD (CUSD)?
Aktualna cena CUSD w USD wynosi 0.999782USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CUSD do USD?
Aktualna cena CUSD w USD wynosi $ 0.999782. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cap USD?
Kapitalizacja rynkowa dla CUSD wynosi $ 214.95M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CUSD w obiegu?
W obiegu CUSD znajduje się 215.09M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CUSD?
CUSD osiąga ATH w wysokości 1.17 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CUSD?
CUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.947752 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku CUSD pójdzie wyżej?
CUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cap USD (CUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,520.76
$103,520.76$103,520.76

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.01
$3,434.01$3,434.01

+1.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,520.76
$103,520.76$103,520.76

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.01
$3,434.01$3,434.01

+1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3687
$2.3687$2.3687

+4.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1249
$1.1249$1.1249

+3.65%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03591
$0.03591$0.03591

+43.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+482.62%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2083
$0.2083$0.2083

+316.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4215
$1.4215$1.4215

+75.23%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%