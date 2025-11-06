GiełdaDEX+
Aktualna cena CaoCao to 0.174286 USD. Śledź aktualizacje cen CAOCAO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAOCAO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAOCAO

Informacje o cenie CAOCAO

Czym jest CAOCAO

Oficjalna strona internetowa CAOCAO

Tokenomika CAOCAO

Prognoza cen CAOCAO

Cena CaoCao (CAOCAO)

Aktualna cena 1 CAOCAO do USD:

$0.173305
$0.173305$0.173305
-16.20%1D
CaoCao (CAOCAO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:20 (UTC+8)

Informacje o cenie CaoCao (CAOCAO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1672
$ 0.1672$ 0.1672
Minimum 24h
$ 0.207793
$ 0.207793$ 0.207793
Maksimum 24h

$ 0.1672
$ 0.1672$ 0.1672

$ 0.207793
$ 0.207793$ 0.207793

$ 0.310583
$ 0.310583$ 0.310583

$ 0.063527
$ 0.063527$ 0.063527

-0.82%

-15.79%

+142.04%

+142.04%

Aktualna cena CaoCao (CAOCAO) wynosi $0.174286. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAOCAO wahał się między $ 0.1672 a $ 0.207793, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAOCAO w historii to $ 0.310583, a najniższy to $ 0.063527.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAOCAO zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -15.79% w ciągu 24 godzin i o +142.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CaoCao (CAOCAO)

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

30.32M
30.32M 30.32M

30,323,047.63725053
30,323,047.63725053 30,323,047.63725053

Obecna kapitalizacja rynkowa CaoCao wynosi $ 5.28M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAOCAO w obiegu wynosi 30.32M, przy całkowitej podaży 30323047.63725053. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.28M.

Historia ceny CaoCao (CAOCAO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CaoCao do USD wyniosła $ -0.0327038500181865.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CaoCao do USD wyniosła $ +0.0647305524.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CaoCao do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CaoCao do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0327038500181865-15.79%
30 Dni$ +0.0647305524+37.14%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Zasoby dla CaoCao (CAOCAO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CaoCao (w USD)

Jaka będzie wartość CaoCao (CAOCAO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CaoCao (CAOCAO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CaoCao.

Sprawdź teraz prognozę ceny CaoCao!

CAOCAO na lokalne waluty

Tokenomika CaoCao (CAOCAO)

Zrozumienie tokenomiki CaoCao (CAOCAO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAOCAOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CaoCao (CAOCAO)

Jaka jest dziś wartość CaoCao (CAOCAO)?
Aktualna cena CAOCAO w USD wynosi 0.174286USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAOCAO do USD?
Aktualna cena CAOCAO w USD wynosi $ 0.174286. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CaoCao?
Kapitalizacja rynkowa dla CAOCAO wynosi $ 5.28M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAOCAO w obiegu?
W obiegu CAOCAO znajduje się 30.32M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAOCAO?
CAOCAO osiąga ATH w wysokości 0.310583 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAOCAO?
CAOCAO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.063527 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAOCAO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAOCAO wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAOCAO pójdzie wyżej?
CAOCAO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAOCAO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:20 (UTC+8)

