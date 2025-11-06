Informacje o cenie CaoCao (CAOCAO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.1672 $ 0.1672 $ 0.1672 Minimum 24h $ 0.207793 $ 0.207793 $ 0.207793 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.1672$ 0.1672 $ 0.1672 Maksimum 24h $ 0.207793$ 0.207793 $ 0.207793 Historyczne maksimum $ 0.310583$ 0.310583 $ 0.310583 Najniższa cena $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Zmiana ceny (1H) -0.82% Zmiana ceny (1D) -15.79% Zmiana ceny (7D) +142.04% Zmiana ceny (7D) +142.04%

Aktualna cena CaoCao (CAOCAO) wynosi $0.174286. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAOCAO wahał się między $ 0.1672 a $ 0.207793, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAOCAO w historii to $ 0.310583, a najniższy to $ 0.063527.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAOCAO zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -15.79% w ciągu 24 godzin i o +142.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CaoCao (CAOCAO)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Podaż w obiegu 30.32M 30.32M 30.32M Całkowita podaż 30,323,047.63725053 30,323,047.63725053 30,323,047.63725053

Obecna kapitalizacja rynkowa CaoCao wynosi $ 5.28M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAOCAO w obiegu wynosi 30.32M, przy całkowitej podaży 30323047.63725053. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.28M.