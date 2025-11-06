GiełdaDEX+
Aktualna cena CallofMeme to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COMMS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COMMS łatwo w MEXC już teraz.

Cena CallofMeme (COMMS)

Aktualna cena 1 COMMS do USD:

--
----
0.00%1D
CallofMeme (COMMS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie CallofMeme (COMMS) (USD)

Aktualna cena CallofMeme (COMMS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMMS w historii to $ 0.00319355, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMMS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa CallofMeme wynosi $ 7.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMMS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.01K.

Co to jest CallofMeme (COMMS)

The official token powering the Call of Meme ecosystem. Upgrade your operatives, stake for rewards, and dominate the battlefield with enhanced tactical capabilities.

Operative Upgrades Use tokens to upgrade your operatives to maximum stats and unlock their full potential

Token Staking Stake your tokens to earn passive rewards and support the meme warfare ecosystem

Rewards & Community Earn tokens through gameplay achievements and participate in community events

NOW Payments Integration Purchase exclusive items, skins, and battle passes using your tokens

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny CallofMeme (w USD)

Jaka będzie wartość CallofMeme (COMMS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CallofMeme (COMMS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CallofMeme.

Sprawdź teraz prognozę ceny CallofMeme!

COMMS na lokalne waluty

Tokenomika CallofMeme (COMMS)

Zrozumienie tokenomiki CallofMeme (COMMS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COMMSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CallofMeme (COMMS)

Jaka jest dziś wartość CallofMeme (COMMS)?
Aktualna cena COMMS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COMMS do USD?
Aktualna cena COMMS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CallofMeme?
Kapitalizacja rynkowa dla COMMS wynosi $ 7.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COMMS w obiegu?
W obiegu COMMS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COMMS?
COMMS osiąga ATH w wysokości 0.00319355 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COMMS?
COMMS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COMMS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COMMS wynosi -- USD.
Czy w tym roku COMMS pójdzie wyżej?
COMMS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COMMS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CallofMeme (COMMS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

