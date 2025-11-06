Cena CallofMeme (COMMS)
Aktualna cena CallofMeme (COMMS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMMS w historii to $ 0.00319355, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki COMMS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa CallofMeme wynosi $ 7.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMMS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.01K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CallofMeme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CallofMeme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CallofMeme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CallofMeme do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|-20.47%
|60 dni
|$ 0
|-32.01%
|90 dni
|$ 0
|--
The official token powering the Call of Meme ecosystem. Upgrade your operatives, stake for rewards, and dominate the battlefield with enhanced tactical capabilities.
Operative Upgrades Use tokens to upgrade your operatives to maximum stats and unlock their full potential
Token Staking Stake your tokens to earn passive rewards and support the meme warfare ecosystem
Rewards & Community Earn tokens through gameplay achievements and participate in community events
NOW Payments Integration Purchase exclusive items, skins, and battle passes using your tokens
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
