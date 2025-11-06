GiełdaDEX+
Więcej informacji o CAL50

Informacje o cenie CAL50

Czym jest CAL50

Oficjalna strona internetowa CAL50

Tokenomika CAL50

Prognoza cen CAL50

Cena Caliber (CAL50)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAL50 do USD:

$0.283426
$0.283426$0.283426
0.00%1D
mexc
USD
Caliber (CAL50) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Caliber (CAL50) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.282605
$ 0.282605$ 0.282605
Minimum 24h
$ 0.286767
$ 0.286767$ 0.286767
Maksimum 24h

$ 0.282605
$ 0.282605$ 0.282605

$ 0.286767
$ 0.286767$ 0.286767

$ 0.309508
$ 0.309508$ 0.309508

$ 0.155988
$ 0.155988$ 0.155988

--

-0.05%

-0.38%

-0.38%

Aktualna cena Caliber (CAL50) wynosi $0.283422. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAL50 wahał się między $ 0.282605 a $ 0.286767, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAL50 w historii to $ 0.309508, a najniższy to $ 0.155988.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAL50 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -0.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Caliber (CAL50)

$ 28.34M
$ 28.34M$ 28.34M

--
----

$ 28.34M
$ 28.34M$ 28.34M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Caliber wynosi $ 28.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAL50 w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.34M.

Historia ceny Caliber (CAL50) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Caliber do USD wyniosła $ -0.000166887241314.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Caliber do USD wyniosła $ +0.0141626823.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Caliber do USD wyniosła $ +0.0012355782.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Caliber do USD wyniosła $ +0.08395640608827506.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000166887241314-0.05%
30 Dni$ +0.0141626823+5.00%
60 dni$ +0.0012355782+0.44%
90 dni$ +0.08395640608827506+42.09%

Co to jest Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Caliber (CAL50)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Caliber (w USD)

Jaka będzie wartość Caliber (CAL50) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Caliber (CAL50) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Caliber.

Sprawdź teraz prognozę ceny Caliber!

CAL50 na lokalne waluty

Tokenomika Caliber (CAL50)

Zrozumienie tokenomiki Caliber (CAL50) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAL50już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Caliber (CAL50)

Jaka jest dziś wartość Caliber (CAL50)?
Aktualna cena CAL50 w USD wynosi 0.283422USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAL50 do USD?
Aktualna cena CAL50 w USD wynosi $ 0.283422. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Caliber?
Kapitalizacja rynkowa dla CAL50 wynosi $ 28.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAL50 w obiegu?
W obiegu CAL50 znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAL50?
CAL50 osiąga ATH w wysokości 0.309508 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAL50?
CAL50 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.155988 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAL50?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAL50 wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAL50 pójdzie wyżej?
CAL50 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAL50, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

