Informacje o cenie Caliber (CAL50) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.282605 $ 0.282605 $ 0.282605 Minimum 24h $ 0.286767 $ 0.286767 $ 0.286767 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.282605$ 0.282605 $ 0.282605 Maksimum 24h $ 0.286767$ 0.286767 $ 0.286767 Historyczne maksimum $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Najniższa cena $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.05% Zmiana ceny (7D) -0.38% Zmiana ceny (7D) -0.38%

Aktualna cena Caliber (CAL50) wynosi $0.283422. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAL50 wahał się między $ 0.282605 a $ 0.286767, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAL50 w historii to $ 0.309508, a najniższy to $ 0.155988.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAL50 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -0.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Caliber (CAL50)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.34M$ 28.34M $ 28.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.34M$ 28.34M $ 28.34M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Caliber wynosi $ 28.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAL50 w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.34M.