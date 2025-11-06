Informacje o cenie Caesar (CAESAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00826122 $ 0.00826122 $ 0.00826122 Minimum 24h $ 0.00915497 $ 0.00915497 $ 0.00915497 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00826122$ 0.00826122 $ 0.00826122 Maksimum 24h $ 0.00915497$ 0.00915497 $ 0.00915497 Historyczne maksimum $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Najniższa cena $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Zmiana ceny (1H) +0.57% Zmiana ceny (1D) +1.99% Zmiana ceny (7D) -23.83% Zmiana ceny (7D) -23.83%

Aktualna cena Caesar (CAESAR) wynosi $0.0090741. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAESAR wahał się między $ 0.00826122 a $ 0.00915497, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAESAR w historii to $ 0.02986281, a najniższy to $ 0.00704573.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAESAR zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.99% w ciągu 24 godzin i o -23.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Caesar (CAESAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

Obecna kapitalizacja rynkowa Caesar wynosi $ 9.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAESAR w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999894.3282104. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.07M.