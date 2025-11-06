GiełdaDEX+
Aktualna cena Caesar to 0.0090741 USD. Śledź aktualizacje cen CAESAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAESAR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAESAR

Informacje o cenie CAESAR

Czym jest CAESAR

Oficjalna strona internetowa CAESAR

Tokenomika CAESAR

Prognoza cen CAESAR

Logo Caesar

Cena Caesar (CAESAR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAESAR do USD:

$0.00907375
$0.00907375
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Caesar (CAESAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Caesar (CAESAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00826122
$ 0.00826122
Minimum 24h
$ 0.00915497
$ 0.00915497
Maksimum 24h

$ 0.00826122
$ 0.00826122

$ 0.00915497
$ 0.00915497

$ 0.02986281
$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573

+0.57%

+1.99%

-23.83%

-23.83%

Aktualna cena Caesar (CAESAR) wynosi $0.0090741. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAESAR wahał się między $ 0.00826122 a $ 0.00915497, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAESAR w historii to $ 0.02986281, a najniższy to $ 0.00704573.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAESAR zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.99% w ciągu 24 godzin i o -23.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Caesar (CAESAR)

$ 9.07M
$ 9.07M

--
--

$ 9.07M
$ 9.07M

1000.00M
1000.00M

999,999,894.3282104
999,999,894.3282104

Obecna kapitalizacja rynkowa Caesar wynosi $ 9.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAESAR w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999894.3282104. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.07M.

Historia ceny Caesar (CAESAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Caesar do USD wyniosła $ +0.00017747.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Caesar do USD wyniosła $ -0.0029318925.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Caesar do USD wyniosła $ -0.0053010874.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Caesar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00017747+1.99%
30 Dni$ -0.0029318925-32.31%
60 dni$ -0.0053010874-58.41%
90 dni$ 0--

Co to jest Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Caesar (CAESAR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Caesar (w USD)

Jaka będzie wartość Caesar (CAESAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Caesar (CAESAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Caesar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Caesar!

CAESAR na lokalne waluty

Tokenomika Caesar (CAESAR)

Zrozumienie tokenomiki Caesar (CAESAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAESARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Caesar (CAESAR)

Jaka jest dziś wartość Caesar (CAESAR)?
Aktualna cena CAESAR w USD wynosi 0.0090741USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAESAR do USD?
Aktualna cena CAESAR w USD wynosi $ 0.0090741. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Caesar?
Kapitalizacja rynkowa dla CAESAR wynosi $ 9.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAESAR w obiegu?
W obiegu CAESAR znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAESAR?
CAESAR osiąga ATH w wysokości 0.02986281 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAESAR?
CAESAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00704573 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAESAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAESAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAESAR pójdzie wyżej?
CAESAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAESAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Caesar (CAESAR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

