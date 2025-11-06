Informacje o cenie BYUSD (BYUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniższa cena $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -0.04%

Aktualna cena BYUSD (BYUSD) wynosi $0.999328. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BYUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BYUSD w historii to $ 1.5, a najniższy to $ 0.502942.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BYUSD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BYUSD (BYUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Podaż w obiegu 11.48M 11.48M 11.48M Całkowita podaż 11,483,336.420254 11,483,336.420254 11,483,336.420254

Obecna kapitalizacja rynkowa BYUSD wynosi $ 11.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BYUSD w obiegu wynosi 11.48M, przy całkowitej podaży 11483336.420254. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.48M.