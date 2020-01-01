Poznaj tokenomikę Bybit Staked SOL (BBSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bybit Staked SOL (BBSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bybit Staked SOL (BBSOL) / Tokenomika / Tokenomika Bybit Staked SOL (BBSOL) Odkryj kluczowe informacje o Bybit Staked SOL (BBSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bybit Staked SOL (BBSOL) BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Oficjalna strona internetowa: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Kup BBSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bybit Staked SOL (BBSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bybit Staked SOL (BBSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 445.71M Całkowita podaż: $ 1.97M Podaż w obiegu: $ 1.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 445.71M Historyczne maksimum: $ 308.6 Historyczne minimum: $ 103.09 Aktualna cena: $ 225.8 Dowiedz się więcej o cenie Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomika Bybit Staked SOL (BBSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bybit Staked SOL (BBSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBBSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena BBSOLna żywo! Prognoza ceny BBSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BBSOL? Nasza strona z prognozami cen BBSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BBSOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.