Informacje o cenie Bware (INFRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.080669 $ 0.080669 $ 0.080669 Minimum 24h $ 0.080972 $ 0.080972 $ 0.080972 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.080669$ 0.080669 $ 0.080669 Maksimum 24h $ 0.080972$ 0.080972 $ 0.080972 Historyczne maksimum $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Najniższa cena $ 0.077968$ 0.077968 $ 0.077968 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +0.32% Zmiana ceny (7D) -2.60% Zmiana ceny (7D) -2.60%

Aktualna cena Bware (INFRA) wynosi $0.080957. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFRA wahał się między $ 0.080669 a $ 0.080972, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFRA w historii to $ 2.45, a najniższy to $ 0.077968.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFRA zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -2.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bware (INFRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 405.38K$ 405.38K $ 405.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Podaż w obiegu 5.01M 5.01M 5.01M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bware wynosi $ 405.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFRA w obiegu wynosi 5.01M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.10M.