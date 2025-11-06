GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Bware to 0.080957 USD. Śledź aktualizacje cen INFRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INFRA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bware to 0.080957 USD. Śledź aktualizacje cen INFRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INFRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INFRA

Informacje o cenie INFRA

Czym jest INFRA

Biała księga INFRA

Oficjalna strona internetowa INFRA

Tokenomika INFRA

Prognoza cen INFRA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bware

Cena Bware (INFRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INFRA do USD:

$0.080957
$0.080957$0.080957
+0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bware (INFRA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:10:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Bware (INFRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.080669
$ 0.080669$ 0.080669
Minimum 24h
$ 0.080972
$ 0.080972$ 0.080972
Maksimum 24h

$ 0.080669
$ 0.080669$ 0.080669

$ 0.080972
$ 0.080972$ 0.080972

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.077968
$ 0.077968$ 0.077968

+0.00%

+0.32%

-2.60%

-2.60%

Aktualna cena Bware (INFRA) wynosi $0.080957. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFRA wahał się między $ 0.080669 a $ 0.080972, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFRA w historii to $ 2.45, a najniższy to $ 0.077968.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFRA zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -2.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bware (INFRA)

$ 405.38K
$ 405.38K$ 405.38K

--
----

$ 8.10M
$ 8.10M$ 8.10M

5.01M
5.01M 5.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bware wynosi $ 405.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFRA w obiegu wynosi 5.01M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.10M.

Historia ceny Bware (INFRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bware do USD wyniosła $ +0.00025523.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bware do USD wyniosła $ -0.0134614490.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bware do USD wyniosła $ -0.0183079640.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bware do USD wyniosła $ -0.03195241094015422.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00025523+0.32%
30 Dni$ -0.0134614490-16.62%
60 dni$ -0.0183079640-22.61%
90 dni$ -0.03195241094015422-28.29%

Co to jest Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Bware (w USD)

Jaka będzie wartość Bware (INFRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bware (INFRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bware.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bware!

INFRA na lokalne waluty

Tokenomika Bware (INFRA)

Zrozumienie tokenomiki Bware (INFRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INFRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bware (INFRA)

Jaka jest dziś wartość Bware (INFRA)?
Aktualna cena INFRA w USD wynosi 0.080957USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INFRA do USD?
Aktualna cena INFRA w USD wynosi $ 0.080957. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bware?
Kapitalizacja rynkowa dla INFRA wynosi $ 405.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INFRA w obiegu?
W obiegu INFRA znajduje się 5.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INFRA?
INFRA osiąga ATH w wysokości 2.45 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INFRA?
INFRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.077968 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INFRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INFRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku INFRA pójdzie wyżej?
INFRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INFRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:10:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bware (INFRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,539.27
$103,539.27$103,539.27

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.11
$3,435.11$3,435.11

+1.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.09
$162.09$162.09

+0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,539.27
$103,539.27$103,539.27

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.11
$3,435.11$3,435.11

+1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3662
$2.3662$2.3662

+3.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.09
$162.09$162.09

+0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1276
$1.1276$1.1276

+3.90%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03606
$0.03606$0.03606

+44.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010951
$0.000010951$0.000010951

+480.03%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2075
$0.2075$0.2075

+315.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4223
$1.4223$1.4223

+75.33%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%