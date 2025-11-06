Informacje o cenie Buttcoin (BUTTCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02947911$ 0.02947911 $ 0.02947911 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) +11.23% Zmiana ceny (7D) -21.50% Zmiana ceny (7D) -21.50%

Aktualna cena Buttcoin (BUTTCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUTTCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUTTCOIN w historii to $ 0.02947911, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUTTCOIN zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +11.23% w ciągu 24 godzin i o -21.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Buttcoin (BUTTCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 703.45K$ 703.45K $ 703.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 703.45K$ 703.45K $ 703.45K Podaż w obiegu 998.78M 998.78M 998.78M Całkowita podaż 998,778,151.454881 998,778,151.454881 998,778,151.454881

Obecna kapitalizacja rynkowa Buttcoin wynosi $ 703.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUTTCOIN w obiegu wynosi 998.78M, przy całkowitej podaży 998778151.454881. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 703.45K.