Aktualna cena Bush Ripper to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $RIPPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $RIPPER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bush Ripper to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $RIPPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $RIPPER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $RIPPER

Informacje o cenie $RIPPER

Czym jest $RIPPER

Oficjalna strona internetowa $RIPPER

Tokenomika $RIPPER

Prognoza cen $RIPPER

Logo Bush Ripper

Cena Bush Ripper ($RIPPER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $RIPPER do USD:

--
----
+9.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Bush Ripper ($RIPPER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:57:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+9.98%

-10.34%

-10.34%

Aktualna cena Bush Ripper ($RIPPER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $RIPPER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $RIPPER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $RIPPER zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +9.98% w ciągu 24 godzin i o -10.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bush Ripper ($RIPPER)

$ 36.41K
$ 36.41K$ 36.41K

--
----

$ 36.41K
$ 36.41K$ 36.41K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bush Ripper wynosi $ 36.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $RIPPER w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.41K.

Historia ceny Bush Ripper ($RIPPER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bush Ripper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bush Ripper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bush Ripper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bush Ripper do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.98%
30 Dni$ 0-45.92%
60 dni$ 0-45.15%
90 dni$ 0--

Co to jest Bush Ripper ($RIPPER)

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.

The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.

We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.

In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bush Ripper ($RIPPER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bush Ripper (w USD)

Jaka będzie wartość Bush Ripper ($RIPPER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bush Ripper ($RIPPER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bush Ripper.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bush Ripper!

$RIPPER na lokalne waluty

Tokenomika Bush Ripper ($RIPPER)

Zrozumienie tokenomiki Bush Ripper ($RIPPER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $RIPPERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bush Ripper ($RIPPER)

Jaka jest dziś wartość Bush Ripper ($RIPPER)?
Aktualna cena $RIPPER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $RIPPER do USD?
Aktualna cena $RIPPER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bush Ripper?
Kapitalizacja rynkowa dla $RIPPER wynosi $ 36.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $RIPPER w obiegu?
W obiegu $RIPPER znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $RIPPER?
$RIPPER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $RIPPER?
$RIPPER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $RIPPER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $RIPPER wynosi -- USD.
Czy w tym roku $RIPPER pójdzie wyżej?
$RIPPER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $RIPPER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

