Informacje o cenie Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +9.98% Zmiana ceny (7D) -10.34% Zmiana ceny (7D) -10.34%

Aktualna cena Bush Ripper ($RIPPER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $RIPPER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $RIPPER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $RIPPER zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +9.98% w ciągu 24 godzin i o -10.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bush Ripper ($RIPPER)

Kapitalizacja rynkowa $ 36.41K$ 36.41K $ 36.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 36.41K$ 36.41K $ 36.41K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bush Ripper wynosi $ 36.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $RIPPER w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.41K.