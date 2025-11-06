GiełdaDEX+
Aktualna cena Burning Jup to 0.00224406 USD. Śledź aktualizacje cen BURN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BURN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BURN

Informacje o cenie BURN

Czym jest BURN

Oficjalna strona internetowa BURN

Tokenomika BURN

Prognoza cen BURN

Logo Burning Jup

Cena Burning Jup (BURN)

Aktualna cena 1 BURN do USD:

$0.00224428
+4.00%1D
+4.00%1D
Burning Jup (BURN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Burning Jup (BURN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.12%

+4.02%

-25.33%

-25.33%

Aktualna cena Burning Jup (BURN) wynosi $0.00224406. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURN wahał się między $ 0.0021305 a $ 0.00225147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURN w historii to $ 0.00350848, a najniższy to $ 0.00082187.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURN zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +4.02% w ciągu 24 godzin i o -25.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burning Jup (BURN)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa Burning Jup wynosi $ 162.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURN w obiegu wynosi 72.58M, przy całkowitej podaży 97577450.351506. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 218.99K.

Historia ceny Burning Jup (BURN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Burning Jup do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Burning Jup do USD wyniosła $ +0.0029723059.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Burning Jup do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Burning Jup do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.02%
30 Dni$ +0.0029723059+132.45%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Burning Jup (BURN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Burning Jup (w USD)

Jaka będzie wartość Burning Jup (BURN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Burning Jup (BURN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Burning Jup.

Sprawdź teraz prognozę ceny Burning Jup!

BURN na lokalne waluty

Tokenomika Burning Jup (BURN)

Zrozumienie tokenomiki Burning Jup (BURN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BURNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Burning Jup (BURN)

Jaka jest dziś wartość Burning Jup (BURN)?
Aktualna cena BURN w USD wynosi 0.00224406USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BURN do USD?
Aktualna cena BURN w USD wynosi $ 0.00224406. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Burning Jup?
Kapitalizacja rynkowa dla BURN wynosi $ 162.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BURN w obiegu?
W obiegu BURN znajduje się 72.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BURN?
BURN osiąga ATH w wysokości 0.00350848 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BURN?
BURN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00082187 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BURN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BURN wynosi -- USD.
Czy w tym roku BURN pójdzie wyżej?
BURN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BURN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Burning Jup (BURN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

