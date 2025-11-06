Informacje o cenie Burning Jup (BURN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0021305 $ 0.0021305 $ 0.0021305 Minimum 24h $ 0.00225147 $ 0.00225147 $ 0.00225147 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0021305$ 0.0021305 $ 0.0021305 Maksimum 24h $ 0.00225147$ 0.00225147 $ 0.00225147 Historyczne maksimum $ 0.00350848$ 0.00350848 $ 0.00350848 Najniższa cena $ 0.00082187$ 0.00082187 $ 0.00082187 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +4.02% Zmiana ceny (7D) -25.33% Zmiana ceny (7D) -25.33%

Aktualna cena Burning Jup (BURN) wynosi $0.00224406. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURN wahał się między $ 0.0021305 a $ 0.00225147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURN w historii to $ 0.00350848, a najniższy to $ 0.00082187.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURN zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +4.02% w ciągu 24 godzin i o -25.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burning Jup (BURN)

Kapitalizacja rynkowa $ 162.88K$ 162.88K $ 162.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 218.99K$ 218.99K $ 218.99K Podaż w obiegu 72.58M 72.58M 72.58M Całkowita podaż 97,577,450.351506 97,577,450.351506 97,577,450.351506

Obecna kapitalizacja rynkowa Burning Jup wynosi $ 162.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURN w obiegu wynosi 72.58M, przy całkowitej podaży 97577450.351506. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 218.99K.