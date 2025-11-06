GiełdaDEX+
Aktualna cena Built on Nothing to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Built on Nothing to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BON

Informacje o cenie BON

Czym jest BON

Oficjalna strona internetowa BON

Tokenomika BON

Prognoza cen BON

Logo Built on Nothing

Cena Built on Nothing (BON)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BON do USD:

$0.00013265
$0.00013265$0.00013265
+1.70%1D
mexc
USD
Built on Nothing (BON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Built on Nothing (BON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

+1.74%

-26.14%

-26.14%

Aktualna cena Built on Nothing (BON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BON w historii to $ 0.0019941, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BON zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -26.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Built on Nothing (BON)

$ 110.43K
$ 110.43K$ 110.43K

--
----

$ 132.56K
$ 132.56K$ 132.56K

832.45M
832.45M 832.45M

999,320,416.10478
999,320,416.10478 999,320,416.10478

Obecna kapitalizacja rynkowa Built on Nothing wynosi $ 110.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BON w obiegu wynosi 832.45M, przy całkowitej podaży 999320416.10478. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 132.56K.

Historia ceny Built on Nothing (BON) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Built on Nothing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Built on Nothing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Built on Nothing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Built on Nothing do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.74%
30 Dni$ 0-56.99%
60 dni$ 0-80.05%
90 dni$ 0--

Co to jest Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Built on Nothing (BON)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Built on Nothing (w USD)

Jaka będzie wartość Built on Nothing (BON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Built on Nothing (BON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Built on Nothing.

Sprawdź teraz prognozę ceny Built on Nothing!

BON na lokalne waluty

Tokenomika Built on Nothing (BON)

Zrozumienie tokenomiki Built on Nothing (BON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Built on Nothing (BON)

Jaka jest dziś wartość Built on Nothing (BON)?
Aktualna cena BON w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BON do USD?
Aktualna cena BON w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Built on Nothing?
Kapitalizacja rynkowa dla BON wynosi $ 110.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BON w obiegu?
W obiegu BON znajduje się 832.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BON?
BON osiąga ATH w wysokości 0.0019941 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BON?
BON zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BON wynosi -- USD.
Czy w tym roku BON pójdzie wyżej?
BON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

