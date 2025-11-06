Informacje o cenie Built on Nothing (BON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) +1.74% Zmiana ceny (7D) -26.14% Zmiana ceny (7D) -26.14%

Aktualna cena Built on Nothing (BON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BON w historii to $ 0.0019941, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BON zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -26.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Built on Nothing (BON)

Kapitalizacja rynkowa $ 110.43K$ 110.43K $ 110.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 132.56K$ 132.56K $ 132.56K Podaż w obiegu 832.45M 832.45M 832.45M Całkowita podaż 999,320,416.10478 999,320,416.10478 999,320,416.10478

Obecna kapitalizacja rynkowa Built on Nothing wynosi $ 110.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BON w obiegu wynosi 832.45M, przy całkowitej podaży 999320416.10478. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 132.56K.