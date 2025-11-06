Informacje o cenie BRO on BASE (BRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +6.96% Zmiana ceny (7D) -9.74% Zmiana ceny (7D) -9.74%

Aktualna cena BRO on BASE (BRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRO zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +6.96% w ciągu 24 godzin i o -9.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BRO on BASE (BRO)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Podaż w obiegu 910.88M 910.88M 910.88M Całkowita podaż 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BRO on BASE wynosi $ 13.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRO w obiegu wynosi 910.88M, przy całkowitej podaży 984032153.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.06K.