Aktualna cena BRO on BASE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRO

Informacje o cenie BRO

Czym jest BRO

Oficjalna strona internetowa BRO

Tokenomika BRO

Prognoza cen BRO

Logo BRO on BASE

Cena BRO on BASE (BRO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRO do USD:

--
----
+6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BRO on BASE (BRO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BRO on BASE (BRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+6.96%

-9.74%

-9.74%

Aktualna cena BRO on BASE (BRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRO zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +6.96% w ciągu 24 godzin i o -9.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BRO on BASE (BRO)

$ 13.94K
$ 13.94K$ 13.94K

--
----

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

910.88M
910.88M 910.88M

984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BRO on BASE wynosi $ 13.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRO w obiegu wynosi 910.88M, przy całkowitej podaży 984032153.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.06K.

Historia ceny BRO on BASE (BRO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BRO on BASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BRO on BASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BRO on BASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BRO on BASE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.96%
30 Dni$ 0-46.94%
60 dni$ 0-28.05%
90 dni$ 0--

Co to jest BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BRO on BASE (BRO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BRO on BASE (w USD)

Jaka będzie wartość BRO on BASE (BRO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BRO on BASE (BRO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BRO on BASE.

Sprawdź teraz prognozę ceny BRO on BASE!

BRO na lokalne waluty

Tokenomika BRO on BASE (BRO)

Zrozumienie tokenomiki BRO on BASE (BRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BRO on BASE (BRO)

Jaka jest dziś wartość BRO on BASE (BRO)?
Aktualna cena BRO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRO do USD?
Aktualna cena BRO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BRO on BASE?
Kapitalizacja rynkowa dla BRO wynosi $ 13.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRO w obiegu?
W obiegu BRO znajduje się 910.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRO?
BRO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRO?
BRO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRO wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRO pójdzie wyżej?
BRO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BRO on BASE (BRO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

