Informacje o cenie brickcoin (BRICK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +0.65% Zmiana ceny (7D) -20.53% Zmiana ceny (7D) -20.53%

Aktualna cena brickcoin (BRICK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRICK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRICK w historii to $ 0.00115065, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRICK zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.65% w ciągu 24 godzin i o -20.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o brickcoin (BRICK)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Podaż w obiegu 994.17M 994.17M 994.17M Całkowita podaż 994,173,489.318571 994,173,489.318571 994,173,489.318571

Obecna kapitalizacja rynkowa brickcoin wynosi $ 7.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRICK w obiegu wynosi 994.17M, przy całkowitej podaży 994173489.318571. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.91K.