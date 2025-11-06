GiełdaDEX+
Aktualna cena brickcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRICK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRICK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena brickcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRICK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRICK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRICK

Informacje o cenie BRICK

Czym jest BRICK

Oficjalna strona internetowa BRICK

Tokenomika BRICK

Prognoza cen BRICK

Logo brickcoin

Cena brickcoin (BRICK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRICK do USD:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
brickcoin (BRICK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:27 (UTC+8)

Informacje o cenie brickcoin (BRICK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115065
$ 0.00115065$ 0.00115065

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+0.65%

-20.53%

-20.53%

Aktualna cena brickcoin (BRICK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRICK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRICK w historii to $ 0.00115065, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRICK zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.65% w ciągu 24 godzin i o -20.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o brickcoin (BRICK)

$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K

--
----

$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K

994.17M
994.17M 994.17M

994,173,489.318571
994,173,489.318571 994,173,489.318571

Obecna kapitalizacja rynkowa brickcoin wynosi $ 7.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRICK w obiegu wynosi 994.17M, przy całkowitej podaży 994173489.318571. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.91K.

Historia ceny brickcoin (BRICK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny brickcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny brickcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny brickcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny brickcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.65%
30 Dni$ 0-58.83%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla brickcoin (BRICK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny brickcoin (w USD)

Jaka będzie wartość brickcoin (BRICK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w brickcoin (BRICK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla brickcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny brickcoin!

BRICK na lokalne waluty

Tokenomika brickcoin (BRICK)

Zrozumienie tokenomiki brickcoin (BRICK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRICKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące brickcoin (BRICK)

Jaka jest dziś wartość brickcoin (BRICK)?
Aktualna cena BRICK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRICK do USD?
Aktualna cena BRICK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa brickcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla BRICK wynosi $ 7.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRICK w obiegu?
W obiegu BRICK znajduje się 994.17M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRICK?
BRICK osiąga ATH w wysokości 0.00115065 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRICK?
BRICK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRICK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRICK wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRICK pójdzie wyżej?
BRICK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRICK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe brickcoin (BRICK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

