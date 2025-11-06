Informacje o cenie BRIAH (BRIAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00027617 $ 0.00027617 $ 0.00027617 Minimum 24h $ 0.00040196 $ 0.00040196 $ 0.00040196 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00027617$ 0.00027617 $ 0.00027617 Maksimum 24h $ 0.00040196$ 0.00040196 $ 0.00040196 Historyczne maksimum $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 Najniższa cena $ 0.00015195$ 0.00015195 $ 0.00015195 Zmiana ceny (1H) -0.61% Zmiana ceny (1D) +13.53% Zmiana ceny (7D) +38.09% Zmiana ceny (7D) +38.09%

Aktualna cena BRIAH (BRIAH) wynosi $0.00034688. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRIAH wahał się między $ 0.00027617 a $ 0.00040196, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRIAH w historii to $ 0.00361951, a najniższy to $ 0.00015195.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRIAH zmieniły się o -0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +13.53% w ciągu 24 godzin i o +38.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BRIAH (BRIAH)

Kapitalizacja rynkowa $ 345.81K$ 345.81K $ 345.81K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 345.81K$ 345.81K $ 345.81K Podaż w obiegu 996.97M 996.97M 996.97M Całkowita podaż 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Obecna kapitalizacja rynkowa BRIAH wynosi $ 345.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRIAH w obiegu wynosi 996.97M, przy całkowitej podaży 996966560.285. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 345.81K.