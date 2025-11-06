GiełdaDEX+
Aktualna cena BRIAH to 0.00034688 USD. Śledź aktualizacje cen BRIAH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRIAH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRIAH

Informacje o cenie BRIAH

Czym jest BRIAH

Tokenomika BRIAH

Prognoza cen BRIAH

Cena BRIAH (BRIAH)

Aktualna cena 1 BRIAH do USD:

$0.00034688
+13.50%1D
USD
BRIAH (BRIAH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:20 (UTC+8)

Informacje o cenie BRIAH (BRIAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00027617
Minimum 24h
$ 0.00040196
Maksimum 24h

$ 0.00027617
$ 0.00040196
$ 0.00361951
$ 0.00015195
-0.61%

+13.53%

+38.09%

+38.09%

Aktualna cena BRIAH (BRIAH) wynosi $0.00034688. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRIAH wahał się między $ 0.00027617 a $ 0.00040196, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRIAH w historii to $ 0.00361951, a najniższy to $ 0.00015195.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRIAH zmieniły się o -0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +13.53% w ciągu 24 godzin i o +38.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BRIAH (BRIAH)

$ 345.81K
--
$ 345.81K
996.97M
996,966,560.285
Obecna kapitalizacja rynkowa BRIAH wynosi $ 345.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRIAH w obiegu wynosi 996.97M, przy całkowitej podaży 996966560.285. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 345.81K.

Historia ceny BRIAH (BRIAH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BRIAH do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BRIAH do USD wyniosła $ +0.0000855986.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BRIAH do USD wyniosła $ -0.0000205113.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BRIAH do USD wyniosła $ -0.0022490525696738255.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+13.53%
30 Dni$ +0.0000855986+24.68%
60 dni$ -0.0000205113-5.91%
90 dni$ -0.0022490525696738255-86.63%

Co to jest BRIAH (BRIAH)

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BRIAH (w USD)

Jaka będzie wartość BRIAH (BRIAH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BRIAH (BRIAH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BRIAH.

Sprawdź teraz prognozę ceny BRIAH!

BRIAH na lokalne waluty

Tokenomika BRIAH (BRIAH)

Zrozumienie tokenomiki BRIAH (BRIAH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRIAHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BRIAH (BRIAH)

Jaka jest dziś wartość BRIAH (BRIAH)?
Aktualna cena BRIAH w USD wynosi 0.00034688USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRIAH do USD?
Aktualna cena BRIAH w USD wynosi $ 0.00034688. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BRIAH?
Kapitalizacja rynkowa dla BRIAH wynosi $ 345.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRIAH w obiegu?
W obiegu BRIAH znajduje się 996.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRIAH?
BRIAH osiąga ATH w wysokości 0.00361951 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRIAH?
BRIAH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00015195 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRIAH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRIAH wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRIAH pójdzie wyżej?
BRIAH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRIAH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BRIAH (BRIAH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

