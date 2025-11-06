GiełdaDEX+
Aktualna cena Breaking Bread to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRBR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRBR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRBR

Informacje o cenie BRBR

Czym jest BRBR

Oficjalna strona internetowa BRBR

Tokenomika BRBR

Prognoza cen BRBR

Cena Breaking Bread (BRBR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRBR do USD:

--
----
+18.30%1D
Breaking Bread (BRBR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Breaking Bread (BRBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+18.40%

-46.46%

-46.46%

Aktualna cena Breaking Bread (BRBR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRBR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRBR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRBR zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +18.40% w ciągu 24 godzin i o -46.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Breaking Bread (BRBR)

$ 29.62K
$ 29.62K$ 29.62K

--
----

$ 29.62K
$ 29.62K$ 29.62K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Obecna kapitalizacja rynkowa Breaking Bread wynosi $ 29.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRBR w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999953274.114448. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.62K.

Historia ceny Breaking Bread (BRBR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Breaking Bread do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Breaking Bread do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Breaking Bread do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Breaking Bread do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+18.40%
30 Dni$ 0-81.60%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Breaking Bread (BRBR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Breaking Bread (w USD)

Jaka będzie wartość Breaking Bread (BRBR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Breaking Bread (BRBR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Breaking Bread.

Sprawdź teraz prognozę ceny Breaking Bread!

BRBR na lokalne waluty

Tokenomika Breaking Bread (BRBR)

Zrozumienie tokenomiki Breaking Bread (BRBR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRBRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Breaking Bread (BRBR)

Jaka jest dziś wartość Breaking Bread (BRBR)?
Aktualna cena BRBR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRBR do USD?
Aktualna cena BRBR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Breaking Bread?
Kapitalizacja rynkowa dla BRBR wynosi $ 29.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRBR w obiegu?
W obiegu BRBR znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRBR?
BRBR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRBR?
BRBR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRBR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRBR wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRBR pójdzie wyżej?
BRBR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRBR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Breaking Bread (BRBR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

