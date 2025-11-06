GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Brainrot Research to 0.00002446 USD. Śledź aktualizacje cen BRNRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRNRT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Brainrot Research to 0.00002446 USD. Śledź aktualizacje cen BRNRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRNRT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRNRT

Informacje o cenie BRNRT

Czym jest BRNRT

Oficjalna strona internetowa BRNRT

Tokenomika BRNRT

Prognoza cen BRNRT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Brainrot Research

Cena Brainrot Research (BRNRT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRNRT do USD:

--
----
-18.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Brainrot Research (BRNRT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Brainrot Research (BRNRT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002444
$ 0.00002444$ 0.00002444
Minimum 24h
$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308
Maksimum 24h

$ 0.00002444
$ 0.00002444$ 0.00002444

$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308

$ 0.00060333
$ 0.00060333$ 0.00060333

$ 0.00001894
$ 0.00001894$ 0.00001894

-0.48%

-18.48%

+10.62%

+10.62%

Aktualna cena Brainrot Research (BRNRT) wynosi $0.00002446. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRNRT wahał się między $ 0.00002444 a $ 0.0000308, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRNRT w historii to $ 0.00060333, a najniższy to $ 0.00001894.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRNRT zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -18.48% w ciągu 24 godzin i o +10.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brainrot Research (BRNRT)

$ 24.46K
$ 24.46K$ 24.46K

--
----

$ 24.46K
$ 24.46K$ 24.46K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,703.2340801
999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

Obecna kapitalizacja rynkowa Brainrot Research wynosi $ 24.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRNRT w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999743703.2340801. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.46K.

Historia ceny Brainrot Research (BRNRT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Brainrot Research do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Brainrot Research do USD wyniosła $ -0.0000138516.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Brainrot Research do USD wyniosła $ -0.0000110640.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Brainrot Research do USD wyniosła $ -0.0003485703580069746.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-18.48%
30 Dni$ -0.0000138516-56.62%
60 dni$ -0.0000110640-45.23%
90 dni$ -0.0003485703580069746-93.44%

Co to jest Brainrot Research (BRNRT)

Brainrot Research

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Brainrot Research (BRNRT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Brainrot Research (w USD)

Jaka będzie wartość Brainrot Research (BRNRT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Brainrot Research (BRNRT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Brainrot Research.

Sprawdź teraz prognozę ceny Brainrot Research!

BRNRT na lokalne waluty

Tokenomika Brainrot Research (BRNRT)

Zrozumienie tokenomiki Brainrot Research (BRNRT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRNRTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Brainrot Research (BRNRT)

Jaka jest dziś wartość Brainrot Research (BRNRT)?
Aktualna cena BRNRT w USD wynosi 0.00002446USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRNRT do USD?
Aktualna cena BRNRT w USD wynosi $ 0.00002446. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Brainrot Research?
Kapitalizacja rynkowa dla BRNRT wynosi $ 24.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRNRT w obiegu?
W obiegu BRNRT znajduje się 999.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRNRT?
BRNRT osiąga ATH w wysokości 0.00060333 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRNRT?
BRNRT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001894 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRNRT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRNRT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRNRT pójdzie wyżej?
BRNRT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRNRT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Brainrot Research (BRNRT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,320.57
$103,320.57$103,320.57

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.99
$3,387.99$3,387.99

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.12
$159.12$159.12

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,320.57
$103,320.57$103,320.57

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.99
$3,387.99$3,387.99

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3233
$2.3233$2.3233

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.12
$159.12$159.12

-0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0955
$1.0955$1.0955

+0.94%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2087
$0.2087$0.2087

+317.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000406
$0.0000000406$0.0000000406

+168.87%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004100
$0.000000000000000000004100$0.000000000000000000004100

+86.27%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23000
$0.23000$0.23000

+81.43%