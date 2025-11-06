Informacje o cenie Brainrot Research (BRNRT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002444 $ 0.00002444 $ 0.00002444 Minimum 24h $ 0.0000308 $ 0.0000308 $ 0.0000308 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002444$ 0.00002444 $ 0.00002444 Maksimum 24h $ 0.0000308$ 0.0000308 $ 0.0000308 Historyczne maksimum $ 0.00060333$ 0.00060333 $ 0.00060333 Najniższa cena $ 0.00001894$ 0.00001894 $ 0.00001894 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) -18.48% Zmiana ceny (7D) +10.62% Zmiana ceny (7D) +10.62%

Aktualna cena Brainrot Research (BRNRT) wynosi $0.00002446. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRNRT wahał się między $ 0.00002444 a $ 0.0000308, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRNRT w historii to $ 0.00060333, a najniższy to $ 0.00001894.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRNRT zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -18.48% w ciągu 24 godzin i o +10.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brainrot Research (BRNRT)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Podaż w obiegu 999.74M 999.74M 999.74M Całkowita podaż 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

Obecna kapitalizacja rynkowa Brainrot Research wynosi $ 24.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRNRT w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999743703.2340801. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.46K.