Informacje o cenie BORNE (BORNE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00745143 $ 0.00745143 $ 0.00745143 Minimum 24h $ 0.01188922 $ 0.01188922 $ 0.01188922 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00745143$ 0.00745143 $ 0.00745143 Maksimum 24h $ 0.01188922$ 0.01188922 $ 0.01188922 Historyczne maksimum $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Najniższa cena $ 0.00745143$ 0.00745143 $ 0.00745143 Zmiana ceny (1H) -37.03% Zmiana ceny (1D) -44.75% Zmiana ceny (7D) -50.08% Zmiana ceny (7D) -50.08%

Aktualna cena BORNE (BORNE) wynosi $0.00646649. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BORNE wahał się między $ 0.00745143 a $ 0.01188922, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BORNE w historii to $ 0.04767635, a najniższy to $ 0.00745143.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BORNE zmieniły się o -37.03% w ciągu ostatniej godziny, o -44.75% w ciągu 24 godzin i o -50.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BORNE (BORNE)

Kapitalizacja rynkowa $ 268.12K$ 268.12K $ 268.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Podaż w obiegu 26.11M 26.11M 26.11M Całkowita podaż 172,348,803.2999999 172,348,803.2999999 172,348,803.2999999

Obecna kapitalizacja rynkowa BORNE wynosi $ 268.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BORNE w obiegu wynosi 26.11M, przy całkowitej podaży 172348803.2999999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.