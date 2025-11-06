GiełdaDEX+
Aktualna cena BORNE to 0.00646649 USD. Śledź aktualizacje cen BORNE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BORNE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BORNE

Informacje o cenie BORNE

Czym jest BORNE

Biała księga BORNE

Oficjalna strona internetowa BORNE

Tokenomika BORNE

Prognoza cen BORNE

Cena BORNE (BORNE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BORNE do USD:

$0.00745143
$0.00745143
-36.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BORNE (BORNE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:09:17 (UTC+8)

Informacje o cenie BORNE (BORNE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00745143
$ 0.00745143
Minimum 24h
$ 0.01188922
$ 0.01188922
Maksimum 24h

$ 0.00745143
$ 0.00745143

$ 0.01188922
$ 0.01188922

$ 0.04767635
$ 0.04767635

$ 0.00745143
$ 0.00745143

-37.03%

-44.75%

-50.08%

-50.08%

Aktualna cena BORNE (BORNE) wynosi $0.00646649. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BORNE wahał się między $ 0.00745143 a $ 0.01188922, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BORNE w historii to $ 0.04767635, a najniższy to $ 0.00745143.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BORNE zmieniły się o -37.03% w ciągu ostatniej godziny, o -44.75% w ciągu 24 godzin i o -50.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BORNE (BORNE)

$ 268.12K
$ 268.12K

--
--

$ 1.77M
$ 1.77M

26.11M
26.11M

172,348,803.2999999
172,348,803.2999999

Obecna kapitalizacja rynkowa BORNE wynosi $ 268.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BORNE w obiegu wynosi 26.11M, przy całkowitej podaży 172348803.2999999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.

Historia ceny BORNE (BORNE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BORNE do USD wyniosła $ -0.005238259346670664.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BORNE do USD wyniosła $ -0.0040555730.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BORNE do USD wyniosła $ -0.0053626381.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BORNE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.005238259346670664-44.75%
30 Dni$ -0.0040555730-62.71%
60 dni$ -0.0053626381-82.92%
90 dni$ 0--

Co to jest BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BORNE (w USD)

Jaka będzie wartość BORNE (BORNE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BORNE (BORNE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BORNE.

Sprawdź teraz prognozę ceny BORNE!

BORNE na lokalne waluty

Tokenomika BORNE (BORNE)

Zrozumienie tokenomiki BORNE (BORNE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BORNEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BORNE (BORNE)

Jaka jest dziś wartość BORNE (BORNE)?
Aktualna cena BORNE w USD wynosi 0.00646649USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BORNE do USD?
Aktualna cena BORNE w USD wynosi $ 0.00646649. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BORNE?
Kapitalizacja rynkowa dla BORNE wynosi $ 268.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BORNE w obiegu?
W obiegu BORNE znajduje się 26.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BORNE?
BORNE osiąga ATH w wysokości 0.04767635 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BORNE?
BORNE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00745143 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BORNE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BORNE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BORNE pójdzie wyżej?
BORNE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BORNE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:09:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

